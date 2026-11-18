Estados Unidos anuncia $27 millones en asistencia de seguridad para Panamá
La asistencia también contempla capacitación y respaldo técnico, como parte de los esfuerzos de cooperación bilateral en materia de seguridad.
Ciudad de Panamá/El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, anunció una nueva asistencia en materia de seguridad para Panamá por un monto de $27 millones, que contempla la entrega de una aeronave de patrullaje marítimo, capacitación y apoyo técnico para reforzar las acciones contra el tráfico ilícito.
El diplomático destacó que esta cooperación busca fortalecer la seguridad del hemisferio y combatir las operaciones de organizaciones criminales transnacionales que utilizan las brechas de seguridad para transportar drogas y armas hacia territorio estadounidense.
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De acuerdo con la información divulgada, la aeronave permitirá incorporar una capa adicional de vigilancia y defensa para combatir el tráfico ilícito en los espacios marítimos.
La asistencia también contempla capacitación y respaldo técnico, como parte de los esfuerzos de cooperación bilateral en materia de seguridad.
Estados Unidos indicó que esta inversión busca, además, fortalecer su industria de defensa y contribuir a la protección de su territorio nacional.