EEUU dona a Panamá 4 aeronaves no tripuladas valoradas en más de $6 millones para reforzar vigilancia

Los cuatro equipos, donados por el gobierno de Estados Unidos, serán utilizados inicialmente en labores de vigilancia de las costas y el mar territorial. Nueve integrantes del Senan fueron certificados para operar las aeronaves.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) incorporó a sus operaciones cuatro sistemas de aeronaves remotamente tripuladas donados por el gobierno de Estados Unidos, equipos valorados en más de $6 millones y que cuentan con una autonomía de hasta 24 horas de vuelo continuo.

La donación busca ampliar las capacidades de vigilancia y seguridad del país, particularmente en las labores de combate al narcotráfico. Durante el acto de entrega, el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, destacó la cooperación entre ambos países y señaló que este tipo de equipos forma parte de los resultados de los acuerdos suscritos entre los dos gobiernos.

El embajador también indicó que la cooperación estadounidense con Panamá incluye asistencia en materia de seguridad y ayuda humanitaria. Como parte de la incorporación de estos sistemas, nueve integrantes del Senan recibieron certificación para operar las aeronaves.

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El ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, destacó que el valor de los equipos no se limita a su costo económico, sino también a las capacidades que pueden aportar a las operaciones de vigilancia. Según explicó, las aeronaves permiten realizar patrullajes de mayor alcance y duración, lo que permitirá ampliar la presencia de las unidades en determinadas zonas.

El funcionario explicó que, en una primera etapa, los equipos serán utilizados principalmente para labores de vigilancia marítima, con énfasis en las costas y el mar territorial panameño. La tecnología permitirá complementar las operaciones de las unidades de superficie que realizan patrullajes a lo largo de la costa y ampliar la cobertura de vigilancia.

Las cuatro aeronaves corresponden a la primera incorporación de este tipo de sistemas al equipo operativo que manejará la nueva promoción de personal capacitado. Cada unidad tiene una longitud aproximada de 3 metros y un peso máximo de 19.3 kilogramos. Entre sus principales características destaca una autonomía de hasta 24 horas de vuelo continuo, bajo una configuración de ala fija.

De acuerdo con las autoridades, inicialmente estos equipos estarán destinados a reforzar la vigilancia en el área marítima, como parte de las operaciones contra el narcotráfico y las organizaciones criminales.

Con información de Yamy Rivas