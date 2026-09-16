Panamá figura nuevamente en la lista de países de tránsito de drogas establecida por Estados Unidos

La determinación presidencial estadounidense para el año fiscal 2027 incluye a Panamá junto a otros 22 países. Sin embargo, el documento aclara que figurar en esta lista no constituye una sanción ni implica necesariamente una valoración negativa sobre los esfuerzos antidrogas de un gobierno.

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá figura nuevamente entre los países considerados por Estados Unidos como de tránsito importante de drogas ilícitas o de producción significativa de estas sustancias para el año fiscal 2027.

La determinación presidencial, emitida el 15 de septiembre y divulgada este miércoles, incluye a 23 países: Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, China, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela.

El documento, que fue firmado por el presidente Donald Trump, señala que la inclusión de un país en esta lista no necesariamente refleja los esfuerzos actuales de su gobierno en materia de lucha contra las drogas ni su nivel de coordinación con Estados Unidos.

Según la determinación, la clasificación responde a una combinación de factores geográficos, comerciales y económicos que pueden facilitar el tránsito o la producción de drogas o de sustancias químicas precursoras, incluso cuando los gobiernos desarrollen medidas de control de narcóticos y acciones de aplicación de la ley.

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Panamá no está entre los países señalados por incumplimientos

La determinación establece una diferencia entre los países incluidos en la lista general y aquellos a los que Washington señala específicamente por no haber realizado esfuerzos suficientes para cumplir sus compromisos internacionales de lucha contra las drogas.

Para este año fiscal, Estados Unidos designó a Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia como países que, según la evaluación de Washington, “han fallado demostrablemente” durante los 12 meses anteriores en sus obligaciones internacionales de lucha contra el narcotráfico.

Panamá no figura entre esos cuatro países; sin embargo, aparece en este listado emitido por el gobierno estadounidense desde 2018. Venezuela, que en años anteriores había sido objeto de esta designación, fue retirada de esa categoría en la nueva determinación. El presidente Donald Trump atribuyó el cambio a los pasos adoptados por el gobierno interino de Delcy Rodríguez en materia de cooperación antidrogas.

En el caso de Colombia, Washington mantuvo la designación, aunque Trump señaló que podría reconsiderarla si el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella demuestra avances durante el próximo año en la erradicación de cultivos de coca y el desmantelamiento de organizaciones dedicadas al narcotráfico.

La posición de Washington sobre otros países

El documento también hace una evaluación de Estados Unidos sobre distintos países de la región y otras partes del mundo. En el caso de Bolivia, Washington destacó la cooperación retomada con las autoridades bolivianas y la captura y extradición a Estados Unidos del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en marzo de 2026. No obstante, el documento mantiene al país entre los que, según la evaluación estadounidense, no realizaron esfuerzos suficientes durante el periodo analizado. La captura y posterior traslado de Marset a Estados Unidos fue confirmada por autoridades bolivianas y estadounidenses.

Respecto a Birmania y Afganistán, Estados Unidos sostiene que ambos países continúan representando fuentes importantes de drogas ilícitas. En el caso de Birmania, señala la producción de opio y metanfetaminas, mientras que respecto a Afganistán menciona la persistencia de la oferta de opio pese a la prohibición anunciada por los talibanes.

La administración estadounidense también cuestionó los esfuerzos de Brasil contra organizaciones criminales como el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho, además de señalar a Nicaragua por sus medidas contra el tráfico de drogas. Por otro lado, Washington destacó la cooperación de países como India, Perú, Argentina, Ecuador y El Salvador en acciones relacionadas con el combate al narcotráfico. La determinación fue remitida al Congreso de Estados Unidos.