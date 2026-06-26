Embajador de EEUU reafirma apoyo a Panamá frente a China; habla de crisis en Venezuela y lucha antidrogas en la región

Destacó que Panamá se ha mantenido como uno de los principales socios de Estados Unidos en incautaciones de drogas en el hemisferio, con más de 100 toneladas métricas interceptadas en los últimos años.

Ciudad de Panamá, Panamá/El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, abordó durante su primera entrevista para Noticias AM una amplia agenda de temas que incluyó la relación bilateral con Panamá, el respaldo de Washington ante la controversia con China, la situación humanitaria en Venezuela tras doble terremoto, las expectativas sobre el nuevo gobierno en Colombia, la seguridad regional y la cooperación en materia de desarrollo económico y migración.

El diplomático destacó que la relación con Panamá se ha fortalecido durante su misión, enfocándose en el acercamiento entre pueblos más allá de los gobiernos. En ese sentido, subrayó que Estados Unidos mantiene una cooperación activa en seguridad, asistencia humanitaria y atracción de inversiones, con Panamá como un socio clave en la región.

Apoyo a Panamá frente a la tensión con China

El embajador de Estados Unidos en Panamá reiteró el respaldo de Washington al país en medio de las tensiones relacionadas con China y defendió la postura estadounidense frente a las recientes controversias diplomáticas.

“Nosotros desde un inicio que comenzó esto hemos apoyado a Panamá. El secretario Rubio ha puesto múltiples declaraciones; el Escudo de las Américas también ha emitido comunicados apoyando a Panamá y diciéndole a China que esto tiene que cesar”, señaló el diplomático, al tiempo que insistió en que no se trata de hechos aislados, sino de una situación con implicaciones políticas y jurídicas para el país.

Cabrera afirmó además que las acciones observadas no son casuales: “No es una coincidencia, eso no es verdad. Lo que están haciendo es para intentar castigar a Panamá porque no les gusta el fallo de la Corte Suprema”, dijo, en referencia a una decisión del máximo tribunal panameño.

Durante la sesión plenaria 56a. de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebrada en Panamá el pasado martes 23 de junio, el embajador de China en Estados Unidos, Xie Feng, presentó reclamos ante lo que Panamá ha manifestado sobre la situación marítima que enfrentan buques con bandera panameña en aguas del territorio chino, asegurando que se trata de un problema de seguridad marítima; sin embargo, trajo nuevamente a la mesa el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó sin efecto la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal.

En su intervención, Feng resaltó la trayectoria de las relaciones de Panamá y China durante las últimas tres décadas, sin embargo, lamentó el fallo de la Corte Suprema de Justicia en el que se declaró inconstitucional el contrato entre el Estado y Panama Ports Company, filial de la hongkonesa CK Hutchinson Holding Limited.

Frente a esta intervención, el canciller de la República, Javier Martínez-Acha, invitó al embajador Feng a leer la Constitución de Panamá una vez finalice la sesión de la OEA; al mismo tiempo aclaró algunos puntos expresados por China que aseguró son “inexactos”.

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Venezuela: apoyo humanitario y coordinación regional

Al referirse a la situación en Venezuela tras el reciente sismo, Cabrera expresó solidaridad con las víctimas y anunció que Estados Unidos ya ha activado mecanismos de asistencia a través del Comando Sur.

Explicó que se han desplegado equipos de búsqueda y rescate, considerados esenciales en las primeras horas después de la tragedia, y destacó la importancia de la cooperación internacional para salvar vidas.

El embajador señaló además que la región debe prepararse ante posibles impactos migratorios derivados de la crisis, aunque recordó que el flujo por el Darién ha disminuido significativamente tras las acciones coordinadas entre Panamá y Estados Unidos. “Estamos preparados para cualquier escenario”, afirmó.

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Seguridad regional y lucha contra el narcotráfico

En materia de seguridad, el diplomático reiteró que la cooperación entre ambos países se centra en el combate al narcotráfico, la capacitación de fuerzas panameñas y el fortalecimiento institucional.

Destacó que Panamá se ha mantenido como uno de los principales socios de Estados Unidos en incautaciones de drogas en el hemisferio, con más de 100 toneladas métricas interceptadas en los últimos años.

También resaltó el aumento de la cooperación del Comando Sur, cuyo presupuesto en asistencia pasó de 10 a 100 millones de dólares, destinados tanto a equipamiento como a programas humanitarios, incluyendo operaciones médicas y atención a más de 12 mil personas en Panamá.

Colombia y el combate al crimen organizado

Sobre Colombia, el embajador expresó expectativa de que el nuevo gobierno implemente políticas más agresivas contra la producción de drogas, señalando la necesidad de retomar estrategias de reducción de cultivos ilícitos.

Afirmó que Estados Unidos espera una mayor alineación regional para enfrentar a organizaciones criminales transnacionales, que calificó como una de las principales amenazas para la seguridad de Panamá, Estados Unidos y América Latina.

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Migración y cooperación en el Darién

Cabrera también abordó el fenómeno migratorio, recordando que el cierre del paso del Darién, logrado junto al gobierno panameño, redujo drásticamente el tránsito irregular.

Indicó que, en el pasado, miles de personas cruzaban diariamente, en su mayoría venezolanos, mientras que actualmente el flujo ha disminuido casi por completo, aunque insistió en que ambos países mantienen la vigilancia ante posibles repuntes.

Desarrollo económico e inversiones

En el plano económico, el embajador señaló que su misión incluye atraer inversión estadounidense hacia Panamá, con el objetivo de generar empleo y capacitación para la población local.

Informó que se han organizado misiones empresariales desde Estados Unidos hacia Panamá, incluyendo encuentros con la Cámara de Comercio estadounidense, y destacó iniciativas como el “Panama Day” en Nueva York para promover oportunidades de inversión.

“Buscamos inversiones duraderas que generen empleo para los panameños”, afirmó.

Relación personal y visión de su misión en Panamá

Cabrera cerró destacando la calidez de su experiencia en el país, asegurando que Panamá le recuerda a Miami por su diversidad cultural. También expresó su satisfacción personal durante su estancia, incluyendo su vida familiar.

Finalmente, reiteró que su objetivo principal es fortalecer los lazos entre ambos países, subrayando que “los gobiernos pasan, pero los pueblos permanecen”, una frase que definió como eje central de su gestión diplomática.