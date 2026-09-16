Investigan naufragio de la embarcación AURA A en la bahía de Panamá

La embarcación zarpó de la Marina de Flamenco con destino a Contadora y naufragó aproximadamente a las 7:00 p. m. del 14 de septiembre. Las 18 personas que iban a bordo fueron rescatadas con vida por el Senan.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Dirección General de Marina Mercante (DGMM) de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) inició una investigación para determinar las circunstancias y causas del naufragio de la embarcación de bandera panameña AURA A, ocurrido la noche del 14 de septiembre en aguas ubicadas entre las islas de Taboga y Taboguilla, en la bahía de Panamá.

De acuerdo con el informe preliminar dado a conocer por la entidad en un comunicado, la embarcación zarpó de la Marina de Flamenco a las 8:20 a. m., con destino a la isla de Contadora. Cerca de las 7:00 p. m., mientras navegaba entre Taboga y Taboguilla, se produjo el naufragio. En la embarcación viajaban 16 pasajeros y dos tripulantes, estos últimos correspondientes al capitán y un marinero.

Añadieron que todos fueron rescatados con vida por personal del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y que, hasta el momento, no se reportan personas heridas, desaparecidas ni fallecidas como consecuencia del accidente marítimo. A su vez, indicaron que las causas y los factores que pudieron contribuir al naufragio aún se encuentran bajo investigación.

Como parte de las diligencias, las autoridades recopilan documentación relacionada con la embarcación y realizan las entrevistas correspondientes para establecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente y determinar sus posibles causas. En cuanto al componente ambiental, el informe preliminar señala que hasta el momento no se ha confirmado contaminación en el área donde ocurrió el naufragio.

No obstante, las autoridades mantienen bajo evaluación el potencial de contaminación por hidrocarburos en las proximidades de la posición de la embarcación. La investigación permanece abierta mientras se recopilan los elementos necesarios para esclarecer lo ocurrido.