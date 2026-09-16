Minsa alerta sobre personas que se hacen pasar por inspectores sanitarios para estafar a comercios

Ante esta situación, el Minsa recordó que las inspecciones sanitarias oficiales son realizadas únicamente por personal debidamente identificado, quienes deben portar su carné institucional vigente.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) alertó a comerciantes y propietarios de establecimientos sobre la presencia de personas que estarían haciéndose pasar por inspectores sanitarios y veterinarios para solicitar dinero de manera indebida.

De acuerdo con los reportes recibidos por la entidad, estos individuos visitan comercios y alegan supuestas irregularidades relacionadas con permisos sanitarios, manipulación de alimentos o requisitos que debe cumplir el personal que labora en los establecimientos.

Para generar confianza, los presuntos estafadores utilizan terminología técnica relacionada con el control sanitario de alimentos y, posteriormente, solicitan pagos o realizan cobros que no corresponden a los procedimientos oficiales.

Ante esta situación, el Minsa recordó que las inspecciones sanitarias oficiales son realizadas únicamente por personal debidamente identificado, quienes deben portar su carné institucional vigente.

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La entidad aclaró además que ningún funcionario está autorizado a solicitar pagos directos durante una inspección, ya sea de manera presencial o mediante llamadas telefónicas.

Ante una visita o comunicación sospechosa, las autoridades recomiendan a los comerciantes:

Solicitar la identificación oficial del supuesto funcionario.

No entregar dinero ni realizar pagos.

Comunicarse con las sedes central o regionales del Minsa para verificar la identidad del inspector.

Reportar inmediatamente cualquier situación irregular a las autoridades sanitarias o competentes.

El Ministerio de Salud advirtió que estas acciones pueden constituir delitos de suplantación de identidad y estafa, los cuales están sancionados por la legislación panameña.

El Minsa hizo un llamado a los propietarios y trabajadores de establecimientos comerciales a mantenerse alertas y verificar siempre la identidad de quienes se presenten como funcionarios de la institución.