Minsalud, la nueva aplicación para sacar citas: conozca cómo registrarse y qué otros trámites puede realizar

La aplicación ya puede descargarse y utilizarse para consultar información, conocer los servicios de las instalaciones y gestionar citas. La atención espontánea será incorporada durante las próximas semanas.

Panamá/Solicitar una cita de medicina general o con un especialista, consultar resultados de laboratorio, revisar las vacunas registradas y conocer los servicios disponibles en cada instalación de salud son algunas de las funciones de Minsalud PDP, la nueva aplicación lanzada por el Ministerio de Salud (Minsa).

La plataforma, cuyo nombre corresponde a Minsalud PDP, Portal del Paciente, fue presentada el jueves 10 de septiembre y ya puede descargarse gratuitamente desde Play Store para teléfonos Android y App Store para usuarios de iPhone.

Zascha Cabeza, encargada de redes sociales del Minsa, explicó que la herramienta busca reducir las filas y evitar que los pacientes tengan que acudir de madrugada a una instalación para intentar conseguir un cupo.

El Ministerio de Salud está innovando en tecnología y queremos que las personas se eviten las largas filas, ¿no? Sabemos que hay un problema con el tema de cupos, con todo este tema de que tengo que madrugar para asistir a mi centro de salud y que me brinden una cita. Y la cita no es ni siquiera para el mismo día, ¿me explico?”, expresó Cabeza.

¿Qué se puede hacer en la aplicación?

Cada usuario tendrá un portal con su información como paciente. Desde allí podrá gestionar citas y recibir notificaciones con la fecha de atención y el nombre del médico asignado.

Esta aplicación te permite sacar citas, te permite también tener tu portal como paciente, mi información. Me llega la notificación cuando me toca mi cita, qué doctor me va a atender”, explicó.

La plataforma también permitirá consultar las vacunas y los resultados de los exámenes realizados dentro de la red del Ministerio de Salud.

Adicional a eso, te permite ver toda tu información de salud, te permite ver tus vacunas, tus laboratorios. Si te realizas algún tipo de laboratorio dentro del Ministerio de Salud, tú puedes ver tus laboratorios inmediatamente”, manifestó. Cabeza confirmó que esos datos estarán vinculados directamente con la cuenta de cada paciente.

“Ya la información va a estar dentro de la app en tu usuario”, señaló.

¿Cómo descargar y abrir una cuenta?

Para acceder a Minsalud PDP, el usuario debe ingresar a Play Store o App Store, escribir el nombre de la aplicación y descargarla en su teléfono celular.

El app se llama Minsalud PDP, Portal del Paciente. Está disponible en la plataforma Play Store y App Store para usuarios de iPhone”, indicó la funcionaria.

Después de instalarla, la persona deberá escanear su cédula de identidad personal para crear la cuenta. La propia aplicación mostrará el espacio en el que debe colocarse el documento para capturar la imagen.

“Una vez usted entra a su Play Store o App Store, typea Minsalud PDP, descarga la aplicación. La aplicación le va a salir inmediatamente”, explicó. Luego comenzará el proceso de validación de identidad.

Usted pone después y le pide que, por favor, escanee su cédula. Como si fuera una foto. Incluso la aplicación te pone el cuadrito y todo, donde tienes que poner la cédula para que la persona pueda ingresar”, detalló.

Por tanto, el usuario debe tener su cédula disponible al momento de registrarse.

Citas de medicina general y especialidades

La plataforma permite solicitar citas de medicina general y de especialidades. La disponibilidad dependerá de los servicios ofrecidos por la instalación seleccionada y, en el caso de una consulta especializada, de que el paciente cuente con una referencia.

“Puede ser cita de medicina general o citas de especialidades, dependiendo del centro de salud que seleccione y si usted mantiene la referencia”, explicó Cabeza. El paciente podrá tomar una fotografía de la referencia y subirla a la aplicación. Posteriormente, personal del centro de salud u hospital seleccionado se comunicará para asignar la fecha y hora de la consulta.

“Y puede tomar una foto de tu referencia, la subes y te contacta un personal del centro de salud o hospital que tú contactaste y te asignan fecha y hora para tu cita con especialista”, expresó.

El seguimiento podrá realizarse mediante correo electrónico o llamada telefónica, utilizando los datos registrados por el usuario.

“Te mandan un correo electrónico o te llaman directamente a tu número de teléfono, porque en tus datos tú colocas tu número de teléfono, ellos te llaman”, agregó.

Servicios disponibles en cada instalación

Minsalud PDP también mostrará la cartera de servicios de los centros de salud y hospitales, evitando que una persona tenga que trasladarse únicamente para preguntar si una determinada especialidad está disponible.

“Cuando uno abre la aplicación y uno selecciona el centro de salud, te aparece toda la cartera que mantiene ese centro de salud en específico y que yo estoy consultando”, explicó Cabeza. La información puede incluir medicina general, medicina familiar, psicología y otras especialidades disponibles en cada instalación.

“Si el centro de salud mantiene alguna especialidad, medicina general, medicina familiar, algunos centros de salud que mantienen psicología, todo te aparece en la app”, manifestó.

Consultas espontáneas llegarán en las próximas semanas

La aplicación incorporará en las próximas semanas la posibilidad de realizar consultas espontáneas, sin que el paciente tenga que gestionar previamente una cita.

“Próximas semanas, sí. Por eso es nuestra urgencia que descarguen la aplicación”, señaló la funcionaria. Cabeza explicó que una persona que se sienta enferma y no pueda trasladarse podrá solicitar atención mediante la plataforma.

“Porque nosotros ahorita mismo queremos que la salud llegue a donde debe, o sea, donde está la persona”, expresó.

El Minsa también habilitó un centro de llamadas atendido por médicos idóneos. Estos profesionales podrán evaluar al paciente, recetar medicamentos, señalar dónde están disponibles o recomendar una atención presencial cuando los síntomas lo ameriten.

“Yo puedo hacer una consulta de manera espontánea dentro de la aplicación. Y ahorita mismo el Ministerio de Salud ha habilitado un call center con médicos idóneos para que a mí me puedan atender, recetar y me indiquen dónde está el medicamento disponible”, explicó Cabeza.

La aplicación ya puede descargarse y utilizarse para consultar información, conocer los servicios de las instalaciones y gestionar citas. La atención espontánea será incorporada durante las próximas semanas.

La puesta en funcionamiento del centro de contacto representa una inversión aproximada de $2 millones, según el ministro.