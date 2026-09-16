Condenan en EEUU a ciudadano afgano por atentado en Kabul

Un afgano fue sentenciado a 20 años de prisión en Estados Unidos el miércoles por brindar apoyo a la rama del grupo Estado Islámico (EI) en Afganistán, detrás del mortal atentado suicida de 2021 en el aeropuerto de Kabul.

Washington, Estados Unidos/El individuo Mohamad Sharifulah miembro del Estado Islámico-Khorasan (EI-K), fue declarado culpable por un jurado federal en Virginia en abril de conspiración para proporcionar apoyo material a una organización terrorista.

Un juez lo condenó el miércoles a 20 años en prisión, en línea con lo solicitado por los fiscales. La defensa había pedido una sentencia de 17 años.

Los fiscales trataron de demostrar la participación de Sharifulah en el atentado en el aeropuerto de Kabul, en el que murieron al menos 170 afganos y 13 soldados estadounidenses, pero el jurado no logró llegar a un acuerdo tras dos días de deliberaciones sobre su supuesto rol en el atentado suicida.

Según el acta de acusación, el condenado confesó haber hecho un reconocimiento de la ruta que habría seguido el autor del atentado identificado como Abdul Rahman al Logari. Por su parte, Sharifulah fue extraditado a Estados Unidos desde Pakistán en marzo de 2025.

Según las autoridades estadounidenses, el hombre estuvo involucrado en varios ataques de EI-K entre 2016 y 2025, cuando fue arrestado por las autoridades pakistaníes. Los ataques incluían un atentado bomba en junio de 2016 contra los guardias de seguridad nepalíes que protegían la embajada de Canadá en Kabul.

Estados Unidos retiró a sus últimos soldados de Afganistán en agosto de 2021, tras una caótica evacuación de decenas de miles de afganos que buscaron tomar un vuelo desde Kabul para salir del país, luego de que los talibanes retomaran el poder.