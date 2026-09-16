Tom Cruise revela por qué el peligro sigue siendo parte esencial de su carrera

El encuentro representa su primera conversación profunda con medios en dos décadas y permitió conocer una faceta reflexiva del actor, quien evitó abordar aspectos privados de su vida.

Tom Cruise volvió a hablar públicamente sobre su relación con el riesgo y la muerte durante una entrevista con GQ, realizada mientras promociona Digger, la próxima película dirigida por Alejandro González Iñárritu.

Fue consultado directamente sobre si teme morir durante una escena peligrosa. Su respuesta fue contundente: “¿Entonces temo a la muerte? No, no la temo”. Sin embargo, el intérprete aclaró que esa postura no significa que sea incapaz de sentir miedo frente a determinadas situaciones.

“No es que no tenga miedo”, explicó antes de señalar que su interés está en aceptar los desafíos y explorar aquello que todavía desconoce. Para Cruise, la incertidumbre no representa únicamente una amenaza, sino un componente de la experiencia que lo mantiene en movimiento.

Su manera de entender el riesgo quedó resumida en una imagen que utilizó para describir tanto su vida como su trayectoria profesional: “Creo que podrías mirar mi vida y decir: ‘Me gusta estar al borde de un precipicio’”. La expresión tiene para él un significado físico y metafórico, vinculado con avanzar hacia territorios desconocidos.

Las escenas de riesgo que han caracterizado buena parte de su filmografía tampoco son, según explicó, simples demostraciones destinadas a impresionar. Cruise planteó que el desafío consiste en convertir esas herramientas cinematográficas en recursos capaces de producir una reacción en quienes observan la película.

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“¿Cómo usamos estas herramientas para crear un efecto emocional en el público?”, preguntó el actor durante la entrevista. Su explicación apunta a que las acrobacias adquieren sentido cuando contribuyen a comunicar una intención narrativa y emocional. También aseguró que analiza si cada secuencia transmite aquello que el equipo pretende expresar.

Esta perspectiva se relaciona con una búsqueda personal que, de acuerdo con sus declaraciones, va más allá de las películas de acción. Cruise explicó que quiere conocer personas, culturas y distintas formas de interpretar la realidad, con el propósito de encontrar conexiones humanas.

“Quiero entender la vida y las culturas. Estamos observando la vida. Me pregunto: ¿Quiénes son esas personas? ¿Cómo se sienten? ¿Piensan igual que yo? ¿Se ríen de lo mismo? ¿Cómo conecto con ellas? Y no quería ser solo un turista (…) Cada uno tiene una realidad subjetiva diferente sobre lo que piensa de la vida y de la gente. Y hay puntos en común en la humanidad, y yo estoy buscando esos puntos en común”.

El actor también resumió su postura frente a la incertidumbre: “No me molesta esa sensación. Entiendo que la vida tiene certezas e incertidumbres. Y tanto al hacer películas como al vivir la vida, lo que me interesa es: acerquemos más las incertidumbres a las certezas, pero quiero crear otras incertidumbres, para que sigamos avanzando y eso forme parte de la aventura”.

La entrevista también dejó una respuesta sobre su vida cotidiana. Ante la pregunta por su lugar de residencia, Cruise evitó ofrecer una ubicación específica y respondió: “Estoy en los sets de filmación y alrededor del mundo”. Luego se definió como “un ciudadano del mundo, un ciudadano de la humanidad”.

Mientras prepara su participación en Digger, Cruise vuelve a mostrar que su relación con el cine está vinculada no solo con la acción, sino también con la exploración de emociones, culturas y experiencias. Su reciente conversación con GQ pone el foco en esa filosofía y en la forma en que el actor interpreta el riesgo como parte de su búsqueda creativa.