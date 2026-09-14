Gary Oldman anticipa una serie de Harry Potter más fiel a los libros

El actor británico atribuye esa posibilidad a un factor decisivo: el mayor tiempo disponible para desarrollar personajes, escenas y detalles que quedaron fuera de las películas.

Gary Oldman, recordado por interpretar a Sirius Black en la saga cinematográfica de Harry Potter, considera que la nueva producción televisiva de HBO podría ofrecer una adaptación más completa de las novelas de J. K. Rowling.

Durante una entrevista con Entertainment Weekly en el Festival Internacional de Cine de Toronto, Oldman explicó que las limitaciones del cine obligaron a condensar considerablemente las historias. “Tuvimos que cortar mucho y aun así solo pudimos dejar las películas en unas tres horas”, señaló. Según el intérprete, ese proceso terminó afectando especialmente la construcción de los protagonistas y secundarios, porque se “sacrificó muchos detalles de los personajes”.

La nueva serie de Harry Potter parte precisamente de una estructura que puede solucionar esa dificultad. HBO plantea dedicar una temporada a cada libro, una estrategia que permitiría ampliar acontecimientos, relaciones y conflictos sin someterlos a las restricciones habituales de una película de duración limitada. Para Oldman, esa fidelidad representa una de las mayores ventajas de la producción.

“Creo que la serie de televisión va a hacerlo prácticamente palabra por palabra, lo que, como espectador, creo que sería más satisfactorio”, afirmó el actor. Su valoración cobra especial relevancia porque formó parte de cuatro entregas de la franquicia y conoce de primera mano el proceso de trasladar las novelas a la pantalla.

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Oldman debutó como Sirius Black en Harry Potter y el prisionero de Azkaban, estrenada en 2004, y posteriormente apareció en Harry Potter y el cáliz de fuego (2005), Harry Potter y la Orden del Fénix (2007) y Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: Parte 2 (2011). El personaje, sin embargo, tuvo una participación más reducida de lo que el actor habría deseado.

En 2024, Oldman ya había hablado sobre esa experiencia y reconoció su vínculo con Sirius: “Amo a Sirius. No estuvo lo suficiente en esto. Apareció y luego atravesó el velo”. La frase refleja una de las limitaciones narrativas que la televisión podría abordar con mayor amplitud en la nueva adaptación.

El intérprete también ha sido exigente al evaluar su propio trabajo. En 2023 calificó su actuación como “mediocre”, aunque posteriormente explicó que esa valoración respondía a su habitual autocrítica artística y no a un rechazo hacia la saga.

En ese contexto, declaró: “Como cualquier artista o actor o pintor, siempre eres muy crítico con tu propio trabajo”. Incluso añadió que pensar “Dios mío, soy fantástico en esto” al revisar una actuación propia sería “un día triste”. Pese a sus reparos, Oldman aseguró estar “orgulloso” y “agradecido” por haber participado en Harry Potter, una franquicia que considera un fenómeno difícil de repetir.

La nueva serie de HBO tiene previsto estrenarse el 25 de diciembre de 2026. Su primera temporada contará con ocho episodios y adaptará Harry Potter y la piedra filosofal. Dominic McLaughlin interpretará a Harry Potter, Arabella Stanton será Hermione Granger y Alastair Stout asumirá el papel de Ron Weasley.

El reparto incluye además a John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape y Nick Frost como Hagrid. Mientras la primera entrega avanza hacia su estreno, una segunda temporada, basada en Harry Potter y la cámara secreta, ya se encuentra en preproducción, consolidando el ambicioso proyecto televisivo de HBO.