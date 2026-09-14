Emmy 2026: así avanza la competencia y estas son las series que llegan con ventaja

Antes de la ceremonia central, los Creative Arts Emmy Awards ya distribuyeron 102 estatuillas en categorías técnicas y artísticas, dejando varias producciones con impulso de cara a las categorías principales.

La temporada de premios televisivos entra en su momento decisivo con los Emmy 2026, cuya edición número 78 reunirá este lunes a las principales figuras de la industria en Los Ángeles.

Las premiaciones se desarrollaron el 5 y 6 de septiembre en el Peacock Theater. Los resultados fueron recopilados posteriormente en un especial transmitido por FXX el 12 de septiembre, permitiendo conocer cuáles fueron las producciones y artistas más reconocidos durante esta primera fase de la competencia.

Entre los títulos que sobresalieron aparece Widow’s Bay, que acumuló ocho premios. La producción consiguió reconocimientos en áreas como casting, diseño de producción, cinematografía, edición de sonido y composición musical. Betty Gilpin también obtuvo una estatuilla por su trabajo como actriz invitada, convirtiéndose en una de las figuras individuales más destacadas de estas jornadas.

DTF St. Louis también tuvo una participación relevante. La serie obtuvo galardones en interpretación de reparto y sumó premios para su creador, Steven Conrad, en las categorías de dirección y guion. El resultado consolidó a la producción como otra de las propuestas con presencia significativa en los Premios Emmy 2026.

Por su parte, Spider-Noir, disponible en Prime Video, fue reconocida por su trabajo técnico. La producción recibió estatuillas por coordinación de especialistas, diseño de títulos, efectos visuales, cinematografía y edición de sonido, ampliando la presencia de las plataformas de streaming entre los ganadores.

En animación, South Park volvió a imponerse y consiguió su quinto Emmy en esta categoría. El reconocimiento tiene un significado particular para la serie, ya que representa su primer triunfo como mejor programa animado desde 2013.

La primera parte de los premios también dejó importantes victorias personales. Shailene Woodley consiguió su primer Emmy por su participación como actriz invitada en Paradise, mientras Linda Cardellini obtuvo por primera vez una estatuilla gracias a su interpretación en DTF St. Louis.

Mariska Hargitay, encargada de conducir la gala principal, sumó además dos reconocimientos por My Mom Jayne. La actriz fue premiada tanto en documental como en dirección de un programa documental o de no ficción. Otros ganadores fueron The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny, The Traitors y The Late Show With Stephen Colbert.

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La expectativa ahora se concentra en la ceremonia principal de los Emmy 2026, programada para el lunes 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles. NBC y Peacock transmitirán el evento a partir de las 8 p. m. ET, equivalente a las 5 p. m. PT.

Hargitay, reconocida mundialmente por su papel de Olivia Benson en Law & Order: SVU, será la anfitriona de una noche que reunirá a numerosas estrellas de la televisión y el entretenimiento. Entre los presentadores confirmados figuran Zendaya, Keke Palmer, Macaulay Culkin, Odessa A’zion y Alan Cumming.

Uno de los momentos especiales estará dedicado a recordar a profesionales de la industria fallecidos durante el último año. Noah Kahan interpretará “Bridge Over Troubled Water” como parte del segmento In Memoriam, uno de los apartados tradicionales de la ceremonia.

Con los primeros 102 ganadores ya definidos, la atención queda puesta en las categorías que concentran los principales reconocimientos de la televisión. Producciones como The Pitt, Hacks, Pluribus y Widow’s Bay llegan entre los nombres que mantienen expectante a la industria, mientras los premios principales terminarán de definir cuáles fueron las series y actuaciones más relevantes de esta edición.

La gala cerrará así un recorrido que comenzó con las categorías creativas y técnicas y que ahora alcanzará sus distinciones de mayor exposición. Los Emmy 2026 se preparan para coronar a los grandes protagonistas de la televisión durante una noche marcada por las producciones más competitivas del año y por el reencuentro de las principales figuras de la pantalla.

Primeros ganadores

Mejor película para televisión: Remarkably Bright Creatures

Remarkably Bright Creatures Mejor actriz invitada en una serie de comedia: Betty Gilpin por Widow’s Bay

Betty Gilpin por Widow’s Bay Mejor actor invitado en una serie de comedia: Rob Reiner por The Bear

Rob Reiner por The Bear Mejor guion para una miniserie, antología o película: Steven Conrad — DTF St. Louis

Steven Conrad — DTF St. Louis Mejor dirección para una miniserie, antología o película: Steven Conrad — DTF St. Louis

Steven Conrad — DTF St. Louis Mejor actriz de reparto en una miniserie, antología o película: Linda Cardellini - DTF St. Louis

Linda Cardellini - DTF St. Louis Mejor composición musical para una miniserie, antología, película o especial: Sean Callery — The Beast in Me

Sean Callery — The Beast in Me Mejor composición musical para una serie: David Fleming — Widow’s Bay

David Fleming — Widow’s Bay Mejor tema musical original: Dave Porter — Pluribus

Dave Porter — Pluribus Mejor música y letra originales: Andrew Bird y Gavin Brivik — The Pitt

Andrew Bird y Gavin Brivik — The Pitt Mejor supervisión musical: Toko Nagata — Widow’s Bay

Toko Nagata — Widow’s Bay Mejor cinematografía para una serie de media hora: Christian Sprenger — Widow’s Bay

Christian Sprenger — Widow’s Bay Mejor cinematografía para una miniserie, antología o película: James Whitaker — DTF St. Louis

James Whitaker — DTF St. Louis Mejor cinematografía para una serie de una hora: Darran Tiernan — Spider-Noir

Darran Tiernan — Spider-Noir Mejor actor de reparto en una miniserie, antología o película: David Harbour - DTF St. Louis

David Harbour - DTF St. Louis Mejores efectos visuales en una temporada o película: Stranger Things

Stranger Things Mejores efectos visuales en un episodio: Spider-Noir

Spider-Noir Mejor diseño de títulos: Spider-Noir

Spider-Noir Mejor mezcla de sonido para una miniserie, antología o película: Beef

Beef Mejor mezcla de sonido para una serie de comedia, drama o animación de media hora: Widow’s Bay

Widow’s Bay Mejor mezcla de sonido para una serie de comedia o drama de una hora: Pluribus

Pluribus Mejor edición de sonido para una serie de comedia o drama de una hora: Spider-Noir

Spider-Noir Mejor edición de sonido para una serie de comedia, drama o animación de media hora: Widow’s Bay

Widow’s Bay Mejor edición de sonido para una miniserie, antología, película o especial: Beef

Beef Mejor interpretación de voz de un personaje: Julie Andrews - Bridgerton

Julie Andrews - Bridgerton Mejor programa animado: South Park

South Park Mejor edición de imagen para una comedia multicámara: Leanne

Leanne Mejor edición de imagen para una comedia de cámara única: Hacks

Hacks Mejor edición de imagen para una miniserie, antología o película: DTF St. Louis

DTF St. Louis Mejor edición de imagen para una serie dramática: Pluribus

Pluribus Mejor coordinación de especialistas para una comedia: Spider-Noir

Spider-Noir Mejor actuación de especialistas: A Knight of the Seven Kingdoms

A Knight of the Seven Kingdoms Mejor coordinación de especialistas para una serie dramática: The Boys

The Boys Mejor coreografía para una producción con guion: Palm Royale

Palm Royale Mejor actor invitado en una serie dramática: Ernest Harden Jr. - The Pitt

Ernest Harden Jr. - The Pitt Mejor maquillaje de época o fantasía/ciencia ficción: Palm Royale

Palm Royale Mejor maquillaje contemporáneo: Margo’s Got Money Troubles

Margo’s Got Money Troubles Mejor maquillaje con prótesis: The Pitt

The Pitt Mejor diseño de producción para una serie narrativa de época o fantasía: Fallout

Fallout Mejor diseño de producción para una producción narrativa de media hora: Widow’s Bay

Widow’s Bay Mejor diseño de producción para una producción narrativa contemporánea de una hora o más: Pluribus

Pluribus Mejor vestuario contemporáneo para una miniserie, antología o película: Beef

Beef Mejor vestuario contemporáneo para una serie: Margo’s Got Money Troubles

Margo’s Got Money Troubles Mejor vestuario de época: Palm Royale

Palm Royale Mejor vestuario de fantasía/ciencia ficción: Fallout

Fallout Mejor actriz invitada en una serie dramática: Shailene Woodley

Shailene Woodley Mejor peluquería de época o fantasía/ciencia ficción: Bridgerton

Bridgerton Mejor peluquería contemporánea: Margo’s Got Money Troubles

Margo’s Got Money Troubles Mejor casting para una serie dramática: The Pitt

The Pitt Mejor casting para una serie de comedia: Widow’s Bay

Widow’s Bay Mejor casting para una miniserie, antología o película: Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette

Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette Mejor especial de variedades en vivo: The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny

The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny Mejor especial de variedades pregrabado: The Muppet Show

The Muppet Show Mejor dirección para un especial de variedades: The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny

The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny Mejor dirección para una serie de variedades: The Late Show With Stephen Colbert

The Late Show With Stephen Colbert Mejor dirección técnica y trabajo de cámara para un especial: The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny

The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny Mejor dirección técnica y trabajo de cámara para una serie: The Late Show With Stephen Colbert

The Late Show With Stephen Colbert Mejor diseño o dirección de iluminación para una serie: The Late Show With Stephen Colbert

The Late Show With Stephen Colbert Mejor diseño o dirección de iluminación para un especial: The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny

The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny Mejor programa de telerrealidad estructurado: Antiques Roadshow

Antiques Roadshow Mejor programa de telerrealidad no estructurado: Love on the Spectrum

Love on the Spectrum Mejor presentador de un programa de telerrealidad o competencia: Alan Cumming - The Traitors

Alan Cumming - The Traitors Mejor narrador: Octavia Spencer - Lost Women Of Alaska • The Missing

Octavia Spencer - Lost Women Of Alaska • The Missing Mejor dirección para un programa de telerrealidad: The Traitors

The Traitors Mejor dirección para un programa documental o de no ficción: Mariska Hargitay - My Mom Jayne: A Film By Mariska Hargitay

Mariska Hargitay - My Mom Jayne: A Film By Mariska Hargitay Mejor serie o especial de no ficción presentado por un conductor: Tucci in Italy

Tucci in Italy Mejor serie documental o de no ficción: Mr. Scorsese

Mr. Scorsese Mejor especial documental o de no ficción: My Mom Jayne: A Film by Mariska Hargitay

My Mom Jayne: A Film by Mariska Hargitay Mejor guion para un programa de no ficción: The Daily Show Presents: Jordan Klepper Fingers the Pulse: Give the Man a Prize

The Daily Show Presents: Jordan Klepper Fingers the Pulse: Give the Man a Prize Mejor guion para una serie de variedades: The Late Show With Stephen Colbert

The Late Show With Stephen Colbert Mejor guion para un especial de variedades: The Muppet Show

The Muppet Show Mejor maquillaje para un programa de variedades, no ficción o telerrealidad: Saturday Night Live

Saturday Night Live Mejor peluquería para un programa de variedades, no ficción o telerrealidad: RuPaul’s Drag Race

RuPaul’s Drag Race Mejor comercial: I’m Not Remarkable — Apple

I’m Not Remarkable — Apple Mejor serie de comedia, drama o variedades de formato corto: Colbert Before Air

Colbert Before Air Mejor serie de no ficción o telerrealidad de formato corto: Inside the Pitt

Inside the Pitt Mejor cinematografía para un programa de telerrealidad: The Traitors

The Traitors Mejor cinematografía para un programa de no ficción: Ocean With David Attenborough

Ocean With David Attenborough Mejor casting para un programa de telerrealidad: Love on the Spectrum

Love on the Spectrum Mejor programa de medios emergentes: Uncanny Alley: A New Day

Uncanny Alley: A New Day Mejor coreografía para variedades o telerrealidad: The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny

The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny Mejor dirección musical: The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny

The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny Mejor composición musical para un programa documental, de no ficción o telerrealidad: John Candy: I Like Me

John Candy: I Like Me Mejor diseño de producción para un especial de variedades: The Muppet Show

The Muppet Show Mejor diseño de producción para una serie de variedades o telerrealidad: The Traitors

The Traitors Mejor programa de concursos: Jeopardy!

Jeopardy! Mejor presentador de un programa de concursos: Jimmy Kimmel

Nominados a los Premios Emmy 2026

Mejor serie de comedia

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Margo’s Got Money Troubles

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

Shrinking

Widow’s Bay

Mejor actor principal en una serie de comedia

Yahya Abdul-Mateen II — Wonder Man

Steve Carell — Rooster

Matthew Rhys — Widow’s Bay

Jason Segel — Shrinking

Martin Short — Only Murders in the Building

Mejor actriz principal en una serie de comedia

Quinta Brunson — Abbott Elementary

Ayo Edebiri — The Bear

Elle Fanning — Margo’s Got Money Troubles

Lisa Kudrow — The Comeback

Jean Smart — Hacks

Mejor actor de reparto en una serie de comedia

Colman Domingo — The Four Seasons

Paul W. Downs — Hacks

Harrison Ford — Shrinking

Nick Offerman — Margo’s Got Money Troubles

Stephen Root — Widow’s Bay

Michael Urie — Shrinking

Tyler James Williams — Abbott Elementary

Mejor actriz de reparto en una serie de comedia

Dale Dickey — Widow’s Bay

Hannah Einbinder — Hacks

Janelle James — Abbott Elementary

Kate O’Flynn — Widow’s Bay

Michelle Pfeiffer — Margo’s Got Money Troubles

Megan Stalter — Hacks

Jessica Williams — Shrinking

Mejor serie dramática

The Diplomat

The Gilded Age

A Knight of the Seven Kingdoms

Paradise

The Pitt

Pluribus

Slow Horses

Your Friends and Neighbors

Mejor actor principal en una serie dramática

Sterling K. Brown — Paradise

Gary Oldman — Slow Horses

Mark Ruffalo — Task

Rufus Sewell — The Diplomat

Noah Wyle — The Pitt

Mejor actriz principal en una serie dramática

Carrie Coon — The Gilded Age

Chase Infiniti — The Testaments

Keri Russell — The Diplomat

Rhea Seehorn — Pluribus

Zendaya — Euphoria

Mejor actor de reparto en una serie dramática

Patrick Ball — The Pitt

Billy Crudup — The Morning Show

Shawn Hatosy — The Pitt

Gerran Howell — The Pitt

Jack Lowden — Slow Horses

Tom Pelphrey — Task

Carlos-Manuel Vesga — Pluribus

Mejor actriz de reparto en una serie dramática

Taylor Dearden — The Pitt

Fiona Dourif — The Pitt

Allison Janney — The Diplomat

Katherine LaNasa — The Pitt

Sepideh Moafi — The Pitt

Julianne Nicholson — Paradise

Karolina Wydra — Pluribus

Mejor serie limitada o antológica

All Her Fault

The Beast in Me

Beef

DTF St. Louis

Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette

Mejor actor principal en una serie limitada, antológica o película para televisión

Riz Ahmed — Bait

Jason Bateman — Black Rabbit

Charlie Hunnam — Monster: The Ed Gein Story

Oscar Isaac — Beef

Matthew Rhys — The Beast in Me

Mejor actriz principal en una serie limitada, antológica o película para televisión

Claire Danes — The Beast in Me

Sally Field — Remarkably Bright Creatures

Carey Mulligan — Beef

Sarah Pidgeon — Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette

Sarah Snook — All Her Fault

Mejor serie de variedades