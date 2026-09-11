Tachi lleva su historia a la moda con una nueva colección

Para Tachi, esta incursión supone ampliar su campo de expresión sin desprenderse de los elementos que caracterizan su carrera musical.

El artista urbano panameño Tachi, cuyo nombre real es Eustacio Fidel Guerra, amplía su propuesta creativa con una incursión en el mundo de la moda.

El cantante se unió a Chess King para desarrollar “UNTAMED”, una colección de ropa urbana que convierte experiencias personales, recuerdos y elementos de su identidad en prendas con un significado particular.

La colaboración parte de una idea central: la creatividad puede mantenerse viva incluso en circunstancias adversas. Tachi tomó como referencia un periodo de 42 meses que, según explicó, le permitió comprender que las dificultades no necesariamente detienen la capacidad de imaginar y construir nuevos proyectos.

Ese proceso personal se transforma ahora en una propuesta de streetwear panameño, donde cada diseño busca representar una parte de su recorrido. La colección no se limita a trasladar su imagen artística a la ropa, sino que incorpora códigos y referencias vinculados con momentos específicos de su vida.

“Mi identidad y mi estilo representan mi historia. Cada pieza tiene un por qué y cada detalle viene de un lugar”, expresa Tachi.

La alianza con Chess King representa una nueva etapa para el artista, que lleva su lenguaje del género urbano hacia una plataforma diferente. La música y la moda convergen en una propuesta pensada para conectar con una generación familiarizada con la cultura de calle, la expresión individual y las tendencias contemporáneas.

La marca presentó detalles del proyecto a través de sus redes sociales. En una publicación dedicada al primer encuentro con el artista, realizado en marzo de 2026, Chess King anticipó el lanzamiento con un mensaje que destacó la identidad de Tachi y la dimensión cultural de la colaboración: “Hay gente que nace pa’ romper las reglas. Y el @eltachi507 representa nuestra bandera.”

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El anuncio continuó con una invitación a seguir el desarrollo de la colección: “Tripea todo el proceso de esta nueva colección que estamos cocinando pa’ ti.”

Chess King explicó además el enfoque de la colaboración y su relación con diferentes expresiones creativas: “Porque no hacemos solo ropa. Chess King es cultura, es arte, es movimiento.”

La marca cerró aquella presentación adelantando el impacto que esperaba generar con el proyecto: “¿Tas ready pa’ lo que se viene? Solo te podemos decir una cosa: está MUY CRIMINAAAAAAAAL. Chess King x Tachi”

Con “UNTAMED”, el artista busca llevar a las prendas una parte de su identidad y de las experiencias que han marcado su trayectoria. La propuesta refleja una tendencia creciente dentro de la música urbana latinoamericana, en la que los intérpretes participan también en proyectos de diseño, moda y construcción de identidad visual.

Para Tachi, esta incursión supone ampliar su campo de expresión sin desprenderse de los elementos que caracterizan su carrera musical. El resultado combina moda urbana, referencias personales y códigos culturales asociados con Panamá, en una colección concebida para convertir la historia del artista en una experiencia tangible.

El proyecto también refuerza el vínculo entre música urbana y streetwear, dos ámbitos que durante los últimos años han construido una relación estrecha en la cultura popular. En este caso, la colaboración permite que la estética de Tachi trascienda los escenarios y se materialice en prendas diseñadas alrededor de su propia narrativa.

La colección “UNTAMED” se presenta como un proyecto en el que memoria, identidad y creatividad se encuentran para dar forma a una nueva faceta del artista panameño. El lanzamiento consolida además una faceta empresarial y creativa del intérprete, mientras Chess King incorpora a su catálogo una figura representativa de la escena urbana panameña contemporánea y su identidad cultural.