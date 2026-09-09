Rick Harrison, figura de ‘El precio de la historia’: así está tras cirugía cardíaca

El empresario, de 61 años, ya se encuentra en casa, donde continuará su recuperación acompañado por su familia.

Rick Harrison, rostro reconocido de la televisión estadounidense por El precio de la historia, recibió el alta hospitalaria después de someterse a una cirugía de bypass de emergencia.

Un portavoz familiar confirmó la evolución favorable de Rick Harrison tras su hospitalización. “Hoy, Rick fue dado de alta del hospital y ahora descansa en casa. Por todo lo que se sabe, se encuentra muy bien”, declaró a TMZ, reduciendo la preocupación generada por su intervención cardíaca.

Harrison había acudido al hospital la semana pasada para someterse inicialmente a un procedimiento considerado menos complejo. Los médicos tenían previsto colocarle un stent, pero durante la intervención detectaron un problema de mayor gravedad y determinaron que era necesario realizar una cirugía de bypass.

Antes de que se confirmara su salida del centro médico, su entorno ya había comunicado que evolucionaba favorablemente. “Está descansando cómodamente y espera una recuperación completa”, indicó un representante a la revista People. El mismo portavoz destacó además el respaldo recibido durante la hospitalización: “Está agradecido con los médicos y el personal del hospital y por poder contar con su esposa y su familia durante este momento”.

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Su esposa, Agripina “Angie” Polushkin, permaneció a su lado durante el proceso. Hasta ahora, la familia no ha revelado información adicional sobre la afección que obligó a modificar el procedimiento previsto ni ha precisado cuánto tiempo permaneció Harrison internado.

La noticia ha generado especial atención debido a la popularidad alcanzada por el empresario mediante Pawn Stars, conocido en Latinoamérica como El precio de la historia. El programa de History Channel debutó en 2009 y documenta las operaciones de Gold & Silver Pawn Shop, la casa de empeños familiar ubicada en Las Vegas.

La producción acumula más de 675 episodios y actualmente atraviesa su temporada 24. Su éxito convirtió en figuras televisivas a varios integrantes del negocio, entre ellos Corey “Big Hoss” Harrison, Austin “Chumlee” Russell y Richard “The Old Man” Harrison, padre de Rick, quien participó hasta su fallecimiento.

En el plano personal, Harrison contrajo matrimonio en enero con Angie Polushkin después de dos años de relación. La pareja celebró una primera ceremonia el 3 de enero en Las Vegas y posteriormente realizó otra en Cancún. Ambos se habían conocido por internet a comienzos de 2024.

La familia Harrison ha enfrentado además varios episodios difíciles durante los últimos años. En 2024, Adam Harrison, otro de los hijos del empresario, murió a los 39 años por una sobredosis. Más recientemente, Corey sufrió un grave accidente de motocicleta que le ocasionó una conmoción cerebral, 11 costillas fracturadas y lesiones faciales que requirieron diferentes cirugías.

Tras aquel accidente, Corey recurrió a GoFundMe para reunir dinero destinado a gastos médicos calculados en aproximadamente 120.000 dólares. La iniciativa abrió una discusión sobre quién había asumido los costos. Rick aseguró que había pagado todas las facturas médicas de su hijo.

Corey posteriormente explicó su posición y señaló: “Si él decidió que ya no se lo tengo que reponer, entonces felicidades para mí. Pero teniendo en cuenta cómo es nuestra relación laboral, no sé cómo sería eso posible”. También añadió: “Quiero mucho a mi padre, él siempre ha estado ahí para mí y no tengo ningún problema con él”.

Ahora, la atención permanece centrada en la recuperación de Rick Harrison, quien continuará descansando en su hogar después de una intervención cardíaca que comenzó como un procedimiento rutinario y terminó requiriendo una cirugía de emergencia.