Julie Andrews suma otro Emmy a los 90 años y confirma su retiro de la actuación frente a cámaras

La actriz británica volvió a ser reconocida con un Premio Emmy por su trabajo como Lady Whistledown en Bridgerton, mientras mantiene firme su decisión de no regresar a los rodajes frente a cámaras.

A sus 90 años, Julie Andrews continúa ampliando su legado en Hollywood, aunque su carrera ha tomado un rumbo diferente al de sus grandes éxitos cinematográficos.

Andrews explicó en agosto, durante la promoción de Shy, libro infantil que escribió junto a su hija Emma Walton Hamilton, que considera cerrada esa etapa profesional. “Creo que la verdad absoluta es que pienso que ya superé todo eso”, declaró a The Hollywood Reporter. La artista aclaró, sin embargo, que no ha abandonado completamente el mundo del entretenimiento.

“No estoy completamente retirada, pero es un tipo de trabajo diferente el que hago en estos días: libros, y grabo muchos podcasts y locuciones”, agregó. Su actividad actual se concentra en proyectos literarios, narraciones y trabajos de voz, formatos que le permiten permanecer vinculada con el público sin asumir necesariamente papeles presenciales.

La confirmación de su retiro parcial coincidió con un nuevo reconocimiento por una de sus facetas más recientes. El domingo 6 de septiembre, durante los Creative Arts Emmys celebrados en el Peacock Theatre de Los Ángeles, Andrews ganó el premio a Mejor Interpretación de Voz de Personaje por interpretar a Lady Whistledown en la producción de Netflix.

Te puede interesar: Vico C y el eterno '5 de septiembre': la historia de la canción dedicada a su hija Marangely

Te puede interesar: Lisa revela el costo de ocultar el amor en el K-pop y la historia que inspiró 'Dream'

La intérprete no estuvo presente en la ceremonia y el actor Eric Bauza recibió el galardón en su nombre. En la categoría también competían Pamela Adlon por King of the Hill, Hank Azaria por The Simpsons, Trey Parker por South Park, Matt Vogel por The Muppet Show y Steven Yeun por Invincible.

El reconocimiento representa además el segundo Emmy consecutivo de Andrews por su participación en Bridgerton. La actriz ya había obtenido el mismo premio el año anterior y acumula tres nominaciones adicionales por su trabajo en la popular serie de época.

Su retiro, por tanto, no significa el final de su actividad artística. “Sigue siendo hermoso trabajar en cosas”, afirmó, aunque precisó que actualmente prefiere evitar proyectos que impliquen estar “necesariamente frente a cámara”. Esta nueva etapa incluye también un documental dedicado a su extensa trayectoria.

La producción, dirigida por R.J. Cutler, llegará a Disney+ en 2027. El cineasta estuvo detrás del documental dedicado a Martha Stewart estrenado en 2024 y ahora abordará la vida y carrera de una de las figuras más reconocidas del cine musical.

La decisión de Andrews también afecta a una de las franquicias más queridas de su filmografía. La actriz confirmó que no participará en El diario de la princesa 3, continuación de la saga protagonizada por Anne Hathaway como Mia Thermopolis, futura reina de Genovia.

“No es que no tenga entusiasmo por eso. Es solo que realmente no siento que deba ser parte de ello ahora”, explicó Andrews al referirse a su ausencia. Sobre la historia, añadió: “Creo que parte de la segunda El diario de la princesa. Avanza, pero ya Annie también es un poco mayor de lo que era cuando la hizo”.

La tercera película fue anunciada en 2024. Adele Lim asumirá la dirección, mientras Debra Martin Chase, productora de la primera entrega, regresará en esa función. Naia Cucukov y Melissa Stack participan como productoras ejecutivas.

Meg Cabot, autora de los libros que inspiraron la franquicia, aseguró que ya leyó el guion y quedó satisfecha con el resultado. “Lo leí, y era increíble. Les dije que no me enviaran más”, contó.

Por su parte, Hathaway explicó recientemente en el programa radial de Andy Cohen que la producción atraviesa una pausa relacionada con su embarazo. “Estoy ocupada haciendo al bebé número tres y eso ha tomado el lugar de saber exactamente cuándo podré hacer El diario de la princesa 3”, señaló. La actriz también reveló que los guionistas alcanzaron recientemente un “avance” después de modificar el enfoque de la historia.