Vico C y el eterno '5 de septiembre': la historia de la canción dedicada a su hija Marangely

Así, el cumpleaños número 36 de Marangely vuelve a demostrar la permanencia cultural de una composición nacida de una experiencia familiar.

Cada 5 de septiembre, una canción vuelve a ocupar un lugar especial entre los seguidores del rap latino. “5 de septiembre” transforma el cumpleaños de su hija mayor, Marangely Lozada Trinidad, en una fecha que conecta la historia familiar del artista con varias generaciones de oyentes en distintos países de América Latina y entre públicos hispanohablantes.

Este 5 de septiembre de 2026, Marangely cumple 36 años. Su nombre vuelve a despertar interés debido a la composición que su padre escribió cuando ella llegaba a la adolescencia. El tema fue incluido en En honor a la verdad, álbum de estudio del rapero puertorriqueño, publicado en 2003.

Luis Armando Lozada Cruz, nombre de nacimiento de Vico C, era una figura consolidada del rap y el hip hop en español. Su carrera se había caracterizado por letras vinculadas con la crítica social, las experiencias personales y una perspectiva marcada por el cristianismo, elementos que contribuyeron a que fuera conocido como “El Filósofo”.

Sin embargo, aquella etapa también estuvo atravesada por dificultades. En 2002, el artista fue arrestado en Miami por posesión de cocaína y pasó un periodo en prisión. Durante su estancia tras las rejas trabajó en canciones que formarían parte de En honor a la verdad. Entre ellas surgió “5 de septiembre”, dedicada a Marangely.

La letra convirtió un momento íntimo entre padre e hija en una historia reconocible para miles de familias. Vico C plasmó el paso del tiempo y el crecimiento de la joven mediante una frase que terminó convirtiéndose en referencia cada vez que llega la fecha: “Hoy es 5 de septiembre y mi hija cumple 13; el tiempo pasó volando, ya ni me acuerdo cuando empezó a ser señorita...”.

El impacto del álbum trascendió la recepción del público. En 2004, en honor a la verdad, obtuvo el Grammy Latino a Mejor Álbum de Música Urbana, consolidando otro capítulo en la trayectoria de Vico C y fortaleciendo la presencia del rap en español dentro de los grandes reconocimientos.

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Con los años, “5 de septiembre” adquirió una vida propia. Las redes sociales impulsaron una tradición digital en la que seguidores recuerdan la canción, comparten fragmentos y calculan la edad de aquella niña mencionada en la letra. En 2026, la fecha vuelve a colocar a Vico C y Marangely en la conversación.

Lejos de permanecer únicamente como la protagonista de una canción, Marangely Lozada ha construido su propio camino. Conocida como Mara, estudió Educación Infantil y trabajó como profesora de artes plásticas. Además, desarrolló en Puerto Rico Educreativo, un emprendimiento orientado a la creación de juegos didácticos y herramientas pedagógicas.

Marangely formó una familia y es madre de dos hijos, un niño y una niña. Su historia adulta contrasta con la imagen de la adolescente que quedó inmortalizada en la composición de su padre y permite dimensionar cuánto tiempo ha transcurrido desde el lanzamiento.

A más de dos décadas de su estreno, “5 de septiembre” permanece como una de las canciones más asociadas a Vico C. El tema sobrevivió a su contexto para convertirse en una tradición entre sus seguidores, quienes cada año recuperan la historia detrás de la letra.

Para el público, cada 5 de septiembre no solo marca una fecha del calendario: también reactiva el recuerdo de una canción que convirtió la relación entre un padre y su hija en parte de la memoria del rap latino.