Hombre de 77 años es arrestado tras golpear a un niño por cartas de Pokémon

El episodio fue registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento y es investigado por las autoridades.

Un incidente ocurrido dentro de una escuela primaria de Alabama terminó con la detención de un voluntario de 77 años, acusado de golpear repetidamente a un estudiante menor de diez años durante una discusión relacionada con cartas de Pokémon.

Los hechos se produjeron el lunes 31 de agosto en la Jerry Lee Faine Elementary School, ubicada en Dothan. El Departamento de Policía de Dothan identificó al hombre como Oscar Truitt Jr., quien se desempeñaba como voluntario dentro de Dothan City Schools.

Agentes de la unidad de recursos escolares acudieron al plantel después de recibir una alerta sobre un enfrentamiento físico entre Truitt y el menor. Tras atender la situación, los investigadores analizaron las grabaciones captadas por las cámaras de vigilancia para establecer lo ocurrido.

De acuerdo con la Policía, las imágenes mostraron al voluntario golpeando al estudiante en varias oportunidades durante el altercado. Truitt fue arrestado y trasladado a la cárcel municipal de Dothan, donde quedó registrado bajo un cargo de acoso.

Las autoridades no revelaron qué originó exactamente la disputa por las cartas de Pokémon, ni informaron cuáles piezas estaban involucradas. Tampoco precisaron si el niño sufrió lesiones que requirieran atención médica después del enfrentamiento o si recibió asistencia tras lo sucedido.

El jefe de Policía de Dothan, William E. Benny, enfatizó el compromiso de las autoridades con la protección de los menores dentro de los centros educativos. “La seguridad de los estudiantes es la principal prioridad del papel del Departamento de Policía de Dothan dentro de las escuelas de la ciudad”, afirmó Benny.

Hasta ahora tampoco se han anunciado cargos adicionales contra Oscar Truitt Jr., una fecha para una eventual comparecencia judicial ni nuevas medidas adoptadas por el distrito escolar tras el caso. La investigación permanece centrada en las circunstancias del enfrentamiento registrado dentro del establecimiento. El caso generó atención por haber ocurrido dentro del colegio.

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El episodio adquiere mayor atención debido a que no es el único caso policial relacionado con la Jerry Lee Faine Elementary School durante 2026. El profesor de matemáticas Johnny Mark Duaway había sido acusado anteriormente de delitos de naturaleza sexual contra estudiantes del mismo plantel. Aunque ambos procesos corresponden a hechos distintos, ocurrieron en la misma institución educativa.

Las cartas coleccionables de Pokémon también han estado relacionadas con otros incidentes delictivos en Estados Unidos debido al elevado valor que algunas piezas pueden alcanzar. En julio, un hombre fue arrestado después de utilizar criptomonedas falsas para apropiarse de una carta rara de Pikachu valorada en más de 24.000 dólares, pese a que la transacción había sido acordada dentro de una estación policial.

El Pokémon Trading Card Game, conocido como Pokémon TCG, combina estrategia y coleccionismo. Sus mazos incluyen cartas de Pokémon para combatir, cartas de Energía necesarias para ejecutar movimientos y cartas de Entrenador que proporcionan objetos, apoyos y otros recursos durante las partidas.

Cada jugador utiliza un mazo de 60 cartas, pero el fenómeno ha trascendido el componente competitivo. Determinadas piezas antiguas, escasas o pertenecientes a ediciones especiales alcanzan elevados precios dentro del mercado de coleccionismo Pokémon, convirtiéndose incluso en activos buscados por aficionados e inversionistas.

En el caso ocurrido en Alabama, sin embargo, la Policía no ha establecido públicamente si el valor económico de alguna carta influyó en el altercado. Por ahora, Truitt enfrenta el cargo informado, mientras las autoridades continúan gestionando el caso y no han comunicado novedades sobre la condición del estudiante ni sobre eventuales actuaciones adicionales.