Jim Curtis habla de su relación con Jennifer Aniston y revela cómo vive su romance

El hipnoterapeuta abordó su relación durante el episodio del 31 de agosto de The Jamie Kern Lima Show, donde aseguró: “Las cosas van realmente bien”.

Curtis también explicó cómo ha sido recibido por los amigos más cercanos de Aniston, a quienes describió como “un grupo de mejores amigos que son como una familia”. Sobre su incorporación a ese entorno expresó: “Me siento increíblemente bendecido de ser parte y de haber sido bienvenido a esa familia”.

Al referirse directamente a Jennifer Aniston, destacó las cualidades que encuentra en la protagonista de The Morning Show. “Mi experiencia con ella es muy arraigada, muy abierta, afectuosa y amable”, señaló. Después agregó: “Me siento bendecido de estar en una relación con alguien de un corazón tan abierto, amable y cariñoso”.

Días antes del lanzamiento del episodio, ambos fueron fotografiados después de cenar en Los Ángeles con Courteney Cox, Jason Bateman, Amanda Anka y Lisa Kudrow. Curtis definió ese entorno como “una comunidad y un grupo de personas tan hermoso” y profundizó: “Habla muy bien de ella, y de todos ellos, que cada uno sea tan equilibrado y tan amable. Y no es solo conmigo. Hay una razón por la que todo ese grupo y esa comunidad son tan queridos”.

La relación tuvo una aparición pública en noviembre pasado durante la gala Women in Hollywood de ELLE. Allí, Adam Sandler celebró el romance: “Estamos tan felices de que tú y Jim se hayan encontrado y estén viviendo la historia de amor que ambos merecen”, afirmó, antes de añadir: “Te amamos, Jim”.

Aniston también elogió entonces a Curtis, calificándolo como “bastante extraordinario” y asegurando que su trabajo “ayuda a muchísimas personas”. La actriz explicó: “Es muy especial, muy normal y muy amable, y quiere ayudar a las personas a sanar, a superar su trauma y su estancamiento hacia la claridad. Es una cosa hermosa a la que dedicar tu vida”.

Te puede interesar: Karol Wilson afianza su carrera y sorprende junto a Samy y Sandra Sandoval

Te puede interesar: Ian McKellen revela qué ocurrirá con su cuerpo tras morir

La pareja fue vista junta por primera vez en julio de 2025 en Big Sur, California. Desde entonces, Jennifer Aniston y Jim Curtis han aparecido durante un viaje en yate por Mallorca, España, y en Nueva York. Fuentes cercanas aseguran que llevan más de un año juntos y “Siguen muy, muy felices”.

Este es el primer vínculo estable conocido de Aniston desde su divorcio de Justin Theroux en 2018. La actriz estuvo casada anteriormente con Brad Pitt entre 2000 y 2005. Sobre su relación, una fuente afirmó: “Esta relación tiene éxito en tantos niveles porque tiene cosas que Jen nunca había tenido antes”. También explicó: “Ella no siente que tenga que esforzarse para impresionarlo o retenerlo. No siente que tenga que competir con otras mujeres más famosas que lo persigan”.

La misma fuente añadió: “Ella nunca cuestiona dónde está parada con él, él no tiene ninguna duda en hacerle saber que está loco por ella y que le es completamente fiel”.

Curtis también ha hablado sobre su salud. En televisión explicó cómo recurrió a la hipnosis frente al dolor crónico: “Hace unos años no habría salido al escenario por la vergüenza y el miedo a lo que parecería, a mi propia discapacidad. Cuando cambié mis creencias, cuando empecé a amarme a mí mismo, cuando empecé a verlo como un superpoder, miren qué es posible: estoy aquí hoy”.