Ian McKellen revela qué ocurrirá con su cuerpo tras morir

A sus 87 años, el legendario actor británico habla sobre la muerte con la misma serenidad con la que analiza una carrera que supera seis décadas.

Ian McKellen, reconocido mundialmente por interpretar a Gandalf en El señor de los anillos y Magneto en X-Men, ya tomó una decisión sobre el destino de su cuerpo cuando fallezca: quiere entregarlo a la ciencia.

Durante una conversación con Stephen Colbert en The Late Show, McKellen expuso su visión sobre lo que sucede después de morir. Ante la pregunta del presentador, inicialmente respondió con humor: “Bueno, espero que haya un funeral”. Sin embargo, inmediatamente explicó que probablemente su despedida será diferente.

“A decir verdad, en mi caso no habrá funeral, porque voy a donar mi cuerpo a la ciencia, quiero decir, si lo aceptan”, afirmó el intérprete. Su intención es que sus restos puedan resultar útiles para fines científicos antes de ser cremados y eventualmente entregados a sus familiares. Incluso contempló la posibilidad de “lanzarlos al río Támesis”.

La postura de Ian McKellen sobre la muerte también está vinculada con su concepción de la existencia. Cuando Colbert le preguntó si consideraba posible alguna continuidad después del fallecimiento, respondió: “No, de ninguna manera. No más que antes de haber nacido, cuando uno todavía no está vivo”. Posteriormente resumió su pensamiento con otra declaración: “La vida es un interludio en medio de la nada y del anonimato”.

Ese “interludio” ha convertido a McKellen en uno de los grandes referentes de la interpretación británica. Su trayectoria comenzó sobre los escenarios, especialmente vinculada a las obras de William Shakespeare, antes de alcanzar una dimensión internacional gracias al cine.

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Para varias generaciones, su rostro permanece asociado a Gandalf, personaje fundamental de las películas de El señor de los anillos y El hobbit. También alcanzó enorme popularidad interpretando a Magneto dentro de la franquicia X-Men. A esos trabajos se suman personajes como Richard III y James Whale, además de dos nominaciones a los premios Oscar.

Pese a su edad, el actor continúa profesionalmente activo. Entre sus próximos proyectos está previsto su regreso como Gandalf en El señor de los anillos: La caza de Gollum, demostrando que su reflexión sobre la mortalidad no significa una retirada de la actuación.

La relación de McKellen con el paso del tiempo adquirió otra dimensión después del accidente que sufrió en 2024 durante una representación de Player Kings en el West End de Londres. Mientras interpretaba a John Falstaff, perdió el equilibrio durante una escena de lucha y sufrió lesiones en la muñeca y el cuello. Finalmente abandonó la producción siguiendo recomendaciones médicas.

Al recordar aquel episodio posteriormente en una entrevista con The Times, reconoció: “He aceptado que no soy inmortal. Sin embargo, sigo funcionando”.

El envejecimiento también modificó su percepción sobre las pérdidas. “Cuando eres joven, la muerte es asombrosa, una cosa fascinante, pero es una característica de envejecer. La muerte se vuelve omnipresente”, explicó.

Esa conciencia está acompañada por recuerdos y posibilidades pendientes. “La emoción que continúa es que había más por hacer: podría haber pasado más tiempo con ellos, haber aceptado esa invitación, haber hecho ese trabajo con ellos”, mencionó.

Aunque Ian McKellen no cree en una vida después de la muerte y contempla su final con naturalidad, mantiene intacto su interés por continuar trabajando. Su perspectiva quedó condensada en una última afirmación que refleja su presente: “Lo que siento sobre mi vida es que todavía tengo más por hacer”, dijo.