Miss Universo Fátima Bosch enfrenta supuesta orden de arresto

Meses después de su coronación, versiones sobre una posible orden de arresto contra la mexicana han reactivado una controversia que comenzó durante las actividades previas al certamen.

Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo 2025, vuelve a ocupar la atención internacional por las consecuencias legales del enfrentamiento que protagonizó en Tailandia con Nawat Itsaragrisil.

El nuevo episodio surgió el 22 de agosto, cuando Itsaragrisil aseguró mediante sus redes sociales que autoridades tailandesas avanzaban en un procedimiento destinado a solicitar una orden de arresto contra Fátima Bosch. Según el empresario, el proceso estaría relacionado con señalamientos por presunta difamación, falsas acusaciones y difusión de información falsa.

Nawat acompañó sus afirmaciones con imágenes de documentos vinculados con la Policía de Tailandia y sostuvo que las actuaciones legales avanzaban de manera acelerada. Sin embargo, hasta el momento señalado en la información disponible, no existe confirmación pública de que un tribunal tailandés haya emitido efectivamente una orden de arresto contra la actual Miss Universo.

La diferencia resulta fundamental para entender el alcance del caso. Las declaraciones sobre un procedimiento para solicitar una orden no equivalen jurídicamente a confirmar que esta haya sido expedida. La información difundida por Itsaragrisil fue replicada por medios de Tailandia y México, aumentando la atención alrededor de la situación judicial de la reina de belleza.

El conflicto se remonta a noviembre de 2025. Nawat presentó una denuncia el 12 de ese mes, pocos días antes de celebrarse la final de Miss Universo en Tailandia. La acción legal estuvo precedida por un tenso episodio ocurrido el 4 de noviembre durante una actividad relacionada con la promoción del país anfitrión.

En aquel encuentro, Itsaragrisil reprendió públicamente a Bosch por un asunto relacionado con dichas actividades. La representante mexicana cuestionó el trato recibido y posteriormente abandonó el lugar. Otras participantes también salieron del recinto como muestra de respaldo, convirtiendo el incidente en uno de los momentos más comentados de aquella edición del concurso.

Después del enfrentamiento, Fátima Bosch relató públicamente su versión de los acontecimientos, mientras Nawat negó haberla insultado. Posteriormente, la Policía tailandesa confirmó la existencia de una denuncia y señaló que el asunto permanecía bajo investigación, dando inicio a un conflicto que ahora vuelve a generar repercusión internacional.

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Tras las declaraciones publicadas por el empresario en agosto, Bosch respondió mediante un comunicado difundido en sus plataformas digitales. La mexicana calificó las nuevas actuaciones como otro intento de intimidación y reiteró su posición frente al episodio ocurrido durante el certamen. Asimismo, defendió su decisión de haber reaccionado ante lo que consideró un trato irrespetuoso.

La reina de belleza sostuvo además que las mujeres no deberían sentirse amenazadas por defender su dignidad y recordó que el incidente ocurrido en Tailandia quedó registrado públicamente. Su pronunciamiento volvió a situar el debate alrededor de las circunstancias que originaron el enfrentamiento y las consecuencias legales derivadas posteriormente.

La Miss Universe Organization también manifestó públicamente su respaldo a Bosch. La organización rechazó cualquier forma de intimidación, humillación o maltrato contra las mujeres y respaldó la decisión de la mexicana de defender su dignidad durante el episodio que marcó su participación en el concurso de 2025.

Por ahora, el punto central permanece sin una confirmación judicial pública: aunque Nawat Itsaragrisil sostiene que existe un procedimiento encaminado a obtener una orden de arresto, la información disponible no acredita que esta haya sido emitida. Así, el caso de Fátima Bosch en Tailandia continúa abierto y sujeto al desarrollo de las actuaciones de las autoridades competentes. El proceso mantiene expectantes a seguidores del certamen internacional.