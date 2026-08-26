Jayden James, hijo de Britney Spears, debuta en portada y afianza su camino en la moda

Jayden James, el hijo menor de Britney Spears y Kevin Federline, continúa construyendo un camino propio dentro de las industrias creativas.

A los 19 años, el joven protagoniza por primera vez en solitario la portada de una revista, un paso que consolida su creciente presencia en la moda mientras desarrolla paralelamente su interés por la música.

El nuevo rostro de MACzine, publicación digital de MAC Cosmetics, fue fotografiado por Sarah Pardini para una edición presentada el martes 25 de agosto. En la imagen, James aparece sosteniendo el spray fijador MAC Fix+ Setting Spray, acompañado por la provocadora frase “¿Quién demonios es Jayden James?”, una presentación que busca introducir al joven ante una audiencia más amplia.

Su elección responde al interés de la marca por impulsar nuevas figuras creativas. Nicola Formichetti, director creativo global de MAC, destacó las cualidades artísticas del joven: “En MAC celebramos el talento emergente y nos encanta seguir sus trayectorias creativas. La sensibilidad única de Jayden lo convierte en el protagonista perfecto de la portada de MACzine. También es un pianista increíble y estoy muy emocionado por ver qué hará a continuación”.

La aparición sitúa a Jayden James dentro de una publicación que anteriormente ha presentado a personalidades como Doja Cat y Olandria Carthen. Además, llega después de varios meses de acercamiento público del hijo de Britney Spears al universo de la moda internacional.

En mayo, James asistió al desfile Cruise 2027 de Dior en Los Ángeles. Su avance adquirió mayor visibilidad un mes después, cuando debutó como modelo junto con su hermano, Sean Preston, de 20 años, en el desfile masculino Primavera/Verano 2027 de Vetements durante la Semana de la Moda Masculina de París.

Tras aquella experiencia, Jayden confirmó a Vogue su intención de continuar explorando las pasarelas. Sobre la posibilidad de volver a desfilar, aseguró: “No sé sobre Preston, pero definitivamente estoy interesado”.

El joven también explicó que ambos hermanos conocían anticipadamente su participación, aunque la preparación tomó verdadera dimensión al llegar a Francia. “Lo sabíamos desde mucho antes de que fuera a suceder, pero no empecé realmente a prepararme hasta que llegamos a París. Entonces piensas: ‘Oh, esto ya es real. Ya no es una broma’”, relató.

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La experiencia también reflejó la complicidad entre los hermanos. “Preston y yo siempre estábamos pendientes el uno del otro, preguntándonos cómo íbamos a caminar y burlándonos un poco el uno del otro. Decíamos: ‘No pongas esa cara. No puedes poner esa cara’”, añadió James sobre los momentos previos al desfile.

Más allá del modelaje, Jayden James también desarrolla una faceta musical. Él y Sean Preston han manifestado interés en escribir y grabar música juntos, mientras el menor ha llamado la atención por sus habilidades como pianista.

Esta exposición editorial amplía el perfil público de James, quien hasta hace poco había permanecido alejado del protagonismo mediático asociado a su familia y ahora comienza a definir una trayectoria propia.

Su vínculo con MAC Cosmetics continuó el 12 de agosto, cuando asistió a la fiesta House of Glass en Los Ángeles vestido completamente de negro. Allí coincidió con figuras como Gabbriette, JT, Ashtin Earle y Landon Barker.

El crecimiento profesional de los hermanos ha contado con el respaldo de Britney Spears. Aunque la cantante no estuvo presente en el desfile de Vetements, envió flores a sus hijos para expresar su apoyo. En meses recientes, la artista y los jóvenes también han mantenido un contacto más cercano, en medio de esta nueva etapa en la que Jayden comienza a construir una identidad pública independiente.