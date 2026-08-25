Ricky Martin regresa al cine junto a Gael García Bernal en 'Hombre al agua'

El largometraje tendrá su estreno mundial en el Festival de Cine de Venecia y posteriormente llegará al Festival Internacional de Cine de Toronto, antes de su lanzamiento comercial en México.

Ricky Martin amplía nuevamente su trayectoria como actor con Hombre al agua, la nueva película dirigida por Gael García Bernal, en la que participa además como productor ejecutivo.

La incorporación del cantante puertorriqueño permaneció reservada durante la producción y fue confirmada con la presentación del primer tráiler. La cinta, una comedia dramática con elementos surrealistas, representa el tercer largometraje de García Bernal como director y cuenta también con Diego Luna como productor mediante La Corriente del Golfo.

García Bernal interpreta a Camilo, un salvavidas cubano que rescata en el Caribe a Abel, influyente empresario mexicano con aspiraciones políticas. Después del encuentro, Camilo recibe una oferta laboral y termina casándose con la hija del magnate, aunque su nueva realidad comienza a mostrar aspectos inesperados.

Martin encarna a Roby, un actor elegido para interpretar a Camilo dentro de una película biográfica promovida por la esposa del personaje. Se trata del primer papel completamente en español de Ricky Martin en más de dos décadas. Su intervención fue rodada durante una sola jornada en Mérida, Yucatán.

García Bernal explicó a Deadline que el puertorriqueño estuvo presente desde temprano en su imaginación para el personaje. “Ricky fue uno de esos accidentes maravillosos. Fue la primera persona que imaginé para el papel, pero me parecía una idea tan descabellada, casi imposible, que guardé su nombre para mí durante la mayor parte del proceso de desarrollo”, señaló.

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El contacto ocurrió poco antes de comenzar la filmación. “La parte solo requería un día de rodaje, así que seguíamos diciéndonos: ‘Ya encontraremos a alguien’. Luego, poco antes de empezar a rodar, conseguí su número y lo llamé. Antes de que hubiera explicado realmente el proyecto, él dijo: ‘Lo que quieras’”, relató.

El realizador destacó además el compromiso de Martin: “Ricky llegó con una enorme generosidad, abrazó por completo el espíritu de la película, entendió el humor del personaje y se convirtió en uno de sus mayores impulsores”. Sobre su incorporación detrás de cámaras añadió: “Su participación como productor ejecutivo surgió de forma muy natural a partir de ese entusiasmo”.

Martin también celebró la colaboración. “Como actor y productor ejecutivo, tener la oportunidad de trabajar junto a Gael García Bernal, uno de los actores, escritores y directores más talentosos de su generación, es siempre un honor”. Asimismo, afirmó: “Estoy aquí para dar lo mejor de mí en un pequeño papel, pero con Gael todo alcanza otro nivel. Estoy increíblemente orgulloso de ser parte de Hombre al agua y de este viaje”.

El elenco incluye a Esmeralda Pimentel, Débora Nascimento, Natalia Oreiro, Anna Díaz, Manuel García Rulfo y Jorge Salinas. Tras sus presentaciones internacionales, Hombre al agua llegará a los cines mexicanos el 24 de septiembre y figura entre 17 producciones candidatas a representar a México en la 99.ª edición de los Premios de la Academia.

A sus 54 años, Ricky Martin mantiene además una intensa agenda musical y física. Recientemente mostró entrenamientos de capoeira en Puerto Rico, disciplina integrada a rutinas para abdomen, pectorales, bíceps y hombros.

El artista también ha relacionado esta etapa con una mayor apertura personal. “En este momento de mi vida, quiero ser transparente. No quiero usar máscaras”, declaró a Men’s Health España. Sobre haber hecho pública su homosexualidad agregó: “Poder escribir un libro que me permitió abrirme y hablar sobre mi identidad sexual fue maravilloso. Fue el comienzo de una nueva era para mí”.

Mientras continúa sus presentaciones internacionales, Ricky Martin anticipó nueva música antes de finalizar el año, sumando ese lanzamiento a su regreso cinematográfico con Hombre al agua.