Bruce Willis: su diagnóstico impulsa a su hija a conocer su riesgo de demencia

La actriz, de 38 años, reveló que se sometió a pruebas genéticas destinadas a identificar posibles riesgos hereditarios, entre ellos la predisposición a desarrollar Alzheimer y otras enfermedades.

Rumer Willis decidió convertir la experiencia familiar frente a la enfermedad de su padre, Bruce Willis, en un motivo para conocer con mayor profundidad su propia salud.

La decisión surgió después de que Bruce Willis fuera diagnosticado con demencia frontotemporal en 2023, una condición que transformó la dinámica de su familia. Rumer, hija mayor del actor y Demi Moore, explicó que ese escenario la llevó a adoptar una actitud preventiva y buscar información concreta sobre factores genéticos presentes entre sus familiares.

Para hacerlo, colaboró con Function, un servicio que reúne pruebas de laboratorio, imágenes médicas y evaluaciones especializadas. Entre las alternativas disponibles eligió el análisis genético APOE, utilizado para evaluar variantes asociadas con el riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer.

“A veces es aterrador conocer las respuestas”, reconoció Rumer. “Está claro que hay factores genéticos en mi familia. No solo se trata de la demencia; también he tenido familiares con cáncer de mama y otras enfermedades. Pero creo que tener información te da poder”.

Aunque la mayoría de los casos de demencia no son hereditarios, algunos tipos menos frecuentes presentan un componente genético relevante. Para Rumer Willis, disponer de resultados también representa una herramienta que puede facilitar conversaciones más precisas con profesionales médicos.

“Me parece una forma muy sencilla de contar con información que puedo compartir con mi médico y decirle: ‘Mira, tengo estos datos, así que sé lo que está pasando’”, explicó.

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La actriz, madre de Louetta, de tres años, ha extendido esa filosofía preventiva a diferentes aspectos de su vida cotidiana. Su interés comprende la salud cerebral, intestinal y reproductiva, además de cambios en determinados hábitos. Según contó, incorporó suplementos, dejó de utilizar perfumes y procura cocinar en casa para reducir su exposición a microplásticos.

“Creo que la salud es una de esas cosas que damos por sentadas hasta que la perdemos”, afirmó. “Si tomas pequeñas medidas desde ahora para cuidarte, quizá puedas evitar un deterioro tan marcado a medida que envejeces”.

La enfermedad de Bruce Willis ha mantenido unida a su familia desde que se conocieron públicamente sus problemas de salud. El protagonista de numerosas producciones cinematográficas es padre de cinco hijas. Con Demi Moore tuvo a Rumer, Scout y Tallulah, mientras que con su esposa, Emma Heming Willis, tuvo a Mabel Ray y Evelyn Penn. El episodio familiar también reforzó su interés por anticiparse a posibles enfermedades.

Todas han acompañado al actor durante esta etapa.

Emma Heming Willis, por su parte, ha utilizado su experiencia para visibilizar los desafíos que enfrentan quienes cuidan a personas con demencia. Dentro de la familia, el proceso también ha implicado aprender a relacionarse con los cambios provocados por la enfermedad.

Rumer describió esa dimensión emocional al hablar sobre la transformación de su vínculo con su padre. “Extraño mucho a mi papá. Extraño una versión diferente de quien era. Hay días que son muy difíciles. Intento priorizar estar presente con él tal como está ahora. La verdad es que ser fuerte es aprender a lidiar con ambas cosas al mismo tiempo”.

Su decisión de someterse a pruebas genéticas tras el diagnóstico de Bruce Willis refleja así una búsqueda de información preventiva en medio de una experiencia familiar marcada por la demencia. Para Rumer, conocer sus posibles riesgos significa contar con datos que le permitan tomar decisiones informadas sobre su salud y afrontar el futuro con mayor preparación.