Dolly Parton dejó una canción secreta para 2046: el último regalo musical de la leyenda del country

La artista, fallecida el 25 de agosto a los 80 años, grabó en 2015 “My Place in History” , una canción inédita que permanecerá sellada hasta 2046, cuando habría celebrado su cumpleaños número 100.

La muerte de Dolly Parton, una de las figuras más influyentes de la música country, dejó un legado que todavía guarda una sorpresa.

La grabación está resguardada en una cápsula del tiempo instalada en el Dollywood DreamMore Resort & Spa, en Pigeon Forge, Tennessee. El tema permanece dentro de una caja de castaño denominada “Dream Box”, acompañada por instrucciones para que sea abierta únicamente el 19 de enero de 2046. Una placa junto al objeto advierte: “Solo Dolly conoce su melodía y contenido hasta 2046”.

El proyecto también funciona como homenaje a Bill Owens, tío y mentor de Parton, quien trabajó en iniciativas para preservar el castaño americano. La cantante habló en diferentes oportunidades sobre aquella decisión y reconoció que imaginaba la posibilidad de presenciar personalmente la apertura.

En su libro Dolly Parton, Songteller: My Life in Lyrics, publicado en 2020, escribió: “No sé si quiero vivir hasta los 100 años o no. Pero nunca se sabe. Puede que sí, y si lo hago, voy a estar en esa apertura”. También expresó incertidumbre sobre el estado futuro de la grabación: “No hay forma de saber cómo será la música para entonces. Con suerte, sonará y la caja entera no se habrá podrido”.

Dos años después, durante una aparición en The Kelly Clarkson Show, volvió a referirse al tema con humor. “Quiero ir a desenterrarla, me tiene loca”, confesó. Parton aseguró que era “una canción muy buena” y explicó su principal preocupación: “Eso es lo que me molesta, pensar que va a ser una canción que nadie va a escuchar nunca si se pudre ahí antes de que la abran”.

La noticia adquiere una dimensión especial tras la muerte de Dolly Parton, ocurrida en el Vanderbilt-Ingram Cancer Center de Nashville. Sus representantes informaron que la cantante atravesó una breve batalla contra el cáncer, sin precisar el tipo de enfermedad. Su sobrino Brin Seaver comunicó el fallecimiento en nombre de la familia: “Hoy represento a las familias Parton y Owens para anunciar el fallecimiento de mi tía, Dolly Rebecca Parton Dean”.

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Posteriormente, sus representantes señalaron: “Tras enfrentar valientemente una breve batalla contra el cáncer, Dolly dejó su vida terrenal en el Vanderbilt-Ingram Cancer Center rodeada de seres queridos”.

Cuatro días antes de morir, Parton había hablado sobre su salud y las consecuencias de haber concentrado sus esfuerzos en cuidar a su esposo, Carl Thomas Dean, fallecido en marzo de 2025. “Estoy lidiando con algunos problemas de salud a los que simplemente no presté atención cuando estaba cuidando a Carl”, explicó.

La artista agregó: “Mi sistema inmune y mi sistema digestivo se desregularon por completo en los últimos años”, aunque mantenía sus compromisos profesionales. “Aunque todavía me estoy curando, todavía estoy trabajando”, afirmó.

Más allá de su extraordinaria carrera, el legado de Dolly Parton incluye una extensa labor filantrópica. Su programa Imagination Library distribuyó cientos de millones de libros infantiles, mientras su apoyo económico a investigaciones científicas contribuyó al desarrollo de una vacuna de alcance mundial.

Ahora, “My Place in History” se convierte en una pieza póstuma especialmente simbólica. Durante las próximas dos décadas permanecerá intacta en Tennessee, prolongando deliberadamente la obra de una artista que convirtió la música en memoria. En 2046, una nueva generación podrá escuchar finalmente el mensaje que Dolly Parton decidió reservar para el futuro, para millones de admiradores futuros.