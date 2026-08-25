Wisin: su hija Yele revela cómo su música cristiana está acercando a su padre a Dios

Lejos de asumir su apellido como garantía de éxito, la joven puertorriqueña asegura que detrás de su proyecto existen disciplina, preparación y un propósito espiritual definido.

A sus 18 años, Yele comienza a consolidar una identidad propia dentro de la música cristiana, un camino marcado por su fe y por el desafío de crecer bajo la mirada pública como hija de Wisin, una de las figuras más reconocidas del género urbano.

Durante una entrevista en el podcast de Jaydan, la cantante habló sobre las expectativas que han acompañado sus primeros pasos. Aunque reconoce las oportunidades derivadas de tener un padre con trayectoria musical, también explicó que esa circunstancia ha provocado comparaciones y cuestionamientos constantes. Wisin, según contó, nunca condicionó su futuro ni le impuso continuar su legado artístico. “Nunca fue así”.

La intérprete describió esa exposición como una presión “bien brutal, todo el tiempo” y explicó cómo algunas personas reducen su trabajo al vínculo familiar. “la gente da por sentado que yo soy la hija de Wisin y ya lo tengo todo, o que fue todo un plan. La gente no ve lo que está pasando detrás”, expresó Yele, quien recientemente estrenó “Voy con Jesús” junto a Álex Zurdo, reforzando su apuesta por canciones centradas en el mensaje cristiano.

En redes sociales, buena parte de las reacciones destaca su voz y la orientación espiritual de su propuesta. Sin embargo, también aparecen comentarios que atribuyen sus avances exclusivamente a la posición de su padre. Frente a esa percepción, Yele reivindica el trabajo que realiza para construir su carrera y avanzar paralelamente en su formación académica.

“Sí, Dios me bendijo con que él fuera un artista para que me ayudara como papá, pero también hay un esfuerzo de mi parte, yo tengo que ir al estudio, él no graba por mí, él no va a la universidad por mí, él no estudia por mí, no trabaja por mí. Soy yo la que está ahí”, resalta.

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Su proyecto artístico tiene una dirección definida: cantar sobre Jesús y su fe para transmitir un mensaje capaz de alcanzar nuevas audiencias. Ese propósito también toca a su familia. “Dios es el que se mueve, Dios es quien orquesta todo”, explica la joven puertorriqueña. “El Señor me está usando a mí para que él también se acerque a Dios”.

La relación con Wisin ocupa un lugar en ese proceso. Para Yele, la dimensión pública del cantante queda en segundo plano cuando habla de él. Su atención está puesta en la transformación personal que observa como hija y en la manera en que su padre vive sus relaciones familiares y espirituales.

“Yo lo veo como mi papá y cómo se está acercando al Señor, cómo su vida personal honra al Señor y cómo él es como papá, como esposo, o como amigo. Yo no le veo como un artista regular”, dice en esta entrevista donde resalta la admiración al esfuerzo y talento de su progenitor.

La trayectoria musical de Yele comenzó hace casi dos años con “Revélate”, colaboración junto a Caleb D Steidel. Desde entonces, ha continuado desarrollando una comunidad alrededor de canciones vinculadas con su relación con Dios y su visión de la fe.

Ahora, mientras fortalece su carrera en la música cristiana, la joven busca avanzar sin depender de la fama familiar y convertir sus convicciones en el eje de su propuesta. En ese recorrido, considera significativo acompañar el acercamiento espiritual de su padre, un aspecto que une su crecimiento profesional con el propósito personal que ha decidido defender.