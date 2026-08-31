Karol Wilson afianza su carrera y sorprende junto a Samy y Sandra Sandoval

La cantante panameña continúa dando pasos firmes en la música después de alcanzar el segundo lugar en Operación Triunfo USA 2026 .

Karol Wilson, oriunda de Coclé, volvió a llamar la atención al participar como invitada en un concierto de la gira Rebeldía de Samy y Sandra Sandoval, una aparición que evidenció su crecimiento sobre los escenarios.

Durante el espectáculo, Wilson subió a la tarima para interpretar junto a Sandra Sandoval el tema "Vete tú, que yo me quedo". La presentación permitió verla desenvolverse fuera del formato televisivo que impulsó su reconocimiento internacional y frente a un público familiarizado con una de las agrupaciones más representativas de la música típica panameña.

La actuación generó comentarios favorables entre los asistentes, especialmente por la potencia vocal, seguridad y carisma mostrados por la artista. El encuentro con los hermanos Sandoval representa otro capítulo en la etapa profesional que Karol comienza a construir tras finalizar su participación en Operación Triunfo Estados Unidos.

Su recorrido en el concurso estuvo marcado por momentos de alta exigencia. Wilson llegó a la academia después de superar el proceso de selección y asumió la representación de Panamá en la primera edición estadounidense del formato de Telemundo. En julio estuvo nominada para abandonar la competencia, pero logró permanecer gracias al respaldo del público.

Antes de la final, protagonizó además uno de los episodios más emotivos de su participación. La producción le mostró un mensaje de sus padres, quienes resaltaron su entrega: “Sabemos la entrega que das cada vez que subes al escenario representando a tu bello Panamá”.

El mensaje continuó con palabras de respaldo familiar. “Aquí estamos orando por ti, hija. Eres un ser de luz”, expresaron sus padres, quienes destacaron también el impacto conseguido por la joven gracias a su personalidad y talento.

La sorpresa fue mayor cuando ambos aparecieron inesperadamente en el estudio. Visiblemente emocionada, Wilson los recibió y manifestó: “¡Gracias por tanto! Por ser mi motor, por ser mi columna, por ser todo”.

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Finalmente, Karol Wilson terminó la competencia como segundo lugar de Operación Triunfo USA 2026, resultado que amplió su visibilidad y abrió una nueva etapa en su trayectoria artística.

El paso por el programa también dejó una conexión con seguidores que acompañaron sus presentaciones, votaciones y momentos personales durante la temporada. Esa exposición nacional e internacional se convierte ahora en una plataforma para desarrollar repertorio, sumar colaboraciones y presentarse ante nuevas audiencias, mientras define la dirección de su proyecto musical después del concurso.

Su reciente participación junto a Samy y Sandra Sandoval muestra ahora la transición de la cantante desde la competencia televisiva hacia escenarios profesionales. Con nuevas presentaciones y una audiencia que siguió su evolución durante el programa, la artista coclesana comienza a capitalizar la exposición obtenida y a fortalecer su nombre dentro de la música panameña.