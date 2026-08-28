Natalie Portman da la bienvenida a su tercer hijo en medio de una inesperada polémica

A los 45 años, Natalie Portman se convirtió en madre por tercera vez tras el nacimiento de su primer hijo junto al músico y productor francés Tanguy Destable, con quien mantiene una relación caracterizada por la discreción y alejada, en gran medida, de la exposición habitual de Hollywood.

Según informó la revista francesa Voici, el bebé nació el martes 25 de agosto en Francia, país donde actualmente reside la pareja. Se trata de un niño que amplía una familia ensamblada: Portman ya es madre de Aleph, nacido en 2011, y Amalia, en 2017, fruto de su matrimonio con el coreógrafo Benjamin Millepied. Destable, por su parte, tiene dos hijos, Etienne, nacido en 2016, y Vadim, en 2020, de su anterior matrimonio con la actriz francesa Louise Bourgoin.

La llegada del tercer hijo de Natalie Portman representa un nuevo comienzo después de varios años de transformaciones sentimentales. La ganadora del Oscar se separó de Millepied hace tres años, en un periodo rodeado de informaciones sobre una supuesta infidelidad del bailarín. Posteriormente, comenzó su relación con Destable, vínculo que trascendió públicamente hace poco más de un año y que ambos han procurado mantener fuera del intenso escrutinio mediático.

Instalados en Francia, Natalie Portman y Tanguy Destable han apostado por una cotidianidad más reservada. Sin embargo, semanas antes del nacimiento hicieron una excepción al hablar del embarazo en Harper's Bazaar. La actriz describió esta nueva maternidad desde una perspectiva de agradecimiento y conciencia sobre la complejidad de la experiencia.

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“Es algo tan hermoso y alegre, pero también tan complicado. Soy plenamente consciente de ello y estoy muy agradecida. Siento una profunda gratitud”, aseguró Portman, quien ha desarrollado durante años una política especialmente cuidadosa respecto a la exposición pública de sus hijos y su vida familiar.

Destable, conocido artísticamente como Tepr, nació el 23 de mayo de 1980 en Morlaix, Francia. Su trayectoria comenzó en el grupo Abstrackt Keal Agram y posteriormente continuó como solista, con tres discos publicados. Dentro de la escena electrónica, ganó reconocimiento por su remix de À cause des garçons, de Yelle, y también ha trabajado con figuras internacionales como David Guetta.

El escenario personal encuentra a la intérprete en una etapa consolidada de su carrera, después de décadas vinculada a producciones de impacto internacional. Títulos como Star Wars, V de Vendetta y Cisne negro forman parte de una filmografía que mantiene su nombre vigente.

El nacimiento coincide, además, con una controversia relacionada con Life of M, novela de la escritora canadiense Rachel Cusk. La obra presenta a una actriz mundialmente famosa cuya descripción ha provocado especulaciones sobre una posible inspiración en Portman, aunque el libro no identifica directamente a la protagonista de Cisne negro.

Las semejanzas señaladas por lectores y medios han alimentado la conversación alrededor de la publicación. En sus páginas, el personaje es presentado como una mujer fría, distante y muy pendiente de la percepción ajena, con referencias a aspectos íntimos de sus vínculos personales. Algunas versiones han afirmado que Portman estaría “horrorizada” por ese supuesto retrato, mientras otras interpretaciones consideran que la asociación podría responder al interés promocional generado alrededor de la novela.

Hasta ahora, no existe una confirmación de que Rachel Cusk haya retratado a Natalie Portman en su ficción. En contraste con las especulaciones literarias, la actriz inicia una nueva etapa familiar en Francia, donde la llegada de su bebé sitúa su vida privada nuevamente en el centro de la atención internacional.