Rupert Grint volverá a ser Ron Weasley: el esperado regreso de Harry Potter

El actor británico se incorporará en 2027 al elenco de Harry Potter and the Cursed Child en Broadway , un regreso que conecta su trayectoria adulta con el personaje que marcó su infancia y lo convirtió en una figura reconocida.

Rupert Grint volverá a ponerse en la piel de Ron Weasley décadas después de interpretar al inseparable amigo de Harry Potter.

Grint participará durante 17 semanas en la producción presentada en el Lyric Theatre de Nueva York, desde el 2 de febrero hasta el 30 de mayo de 2027. En esta ocasión encarnará a un Ron adulto, después de haber interpretado al personaje en las ocho películas de Harry Potter, desde su debut cinematográfico cuando tenía 11 años.

El anuncio sigue la incorporación de Tom Felton como Draco Malfoy al montaje teatral. Felton comenzó su participación en noviembre de 2025 y tiene previsto despedirse de la producción el 3 de enero de 2027. Por esa diferencia en las fechas, los dos actores de la saga no coincidirán sobre el escenario.

Para Grint, regresar al universo mágico supone reencontrarse con una figura que ha acompañado toda su vida profesional. “Ron Weasley ha sido parte de mí desde que tenía 11 años y no puedo esperar para reencontrarme con él en esta etapa de la vida. Hay algo que cierra un círculo y es muy especial en volver a interpretar a Ron ahora que ambos somos padres; de alguna manera resulta muy familiar y completamente nuevo”, señaló.

El intérprete recordó su experiencia como espectador de la obra y anticipó la emoción que representa formar parte del espectáculo. “La primera vez que vi Cursed Child en el escenario quedé impresionado y no puedo esperar para volver a pisar el andén 9¾ y continuar desde donde lo dejé”, declaró al anunciar su llegada al elenco del Lyric Theatre.

Los productores Sonia Friedman y Colin Callender destacaron que la interpretación de Rupert Grint como Ron Weasley construyó para varias generaciones una imagen del personaje asociada con cualidades como la lealtad y la valentía. También subrayaron que el público presenció su crecimiento a lo largo de las ocho entregas.

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Su regreso, por tanto, incorpora una dimensión distinta: Grint retomará a Ron con la experiencia acumulada después del cierre de la franquicia cinematográfica. Durante esos años amplió su carrera con proyectos de cine, televisión y teatro, consolidando un recorrido alejado de depender exclusivamente del fenómeno que lo hizo famoso.

Broadway tampoco es territorio desconocido para el actor. En 2014 debutó allí con It’s Only a Play, de Terrence McNally, compartiendo escenario con Matthew Broderick y Nathan Lane. Previamente había llegado al West End londinense con Mojo, de Jez Butterworth, producción en la que actuó junto a Ben Whishaw.

En televisión, uno de sus trabajos más destacados fue Servant, serie creada por M. Night Shyamalan que permaneció cuatro temporadas en Apple TV+. También participó en Knock at the Cabin, dirigida por Shyamalan, y en Cabinet of Curiosities, antología de Guillermo del Toro para Netflix.

Su filmografía reciente incluye Nightborn, dirigida por Hanna Bergholm y estrenada en el Festival Internacional de Cine de Berlín de 2026. Además, tiene entre sus próximos proyectos Ebenezer, producción de Paramount Pictures prevista para llegar a los cines el 13 de noviembre.

La vuelta de Rupert Grint a Harry Potter abre así una etapa para uno de los rostros emblemáticos de la franquicia. Quince años después del estreno de la última película, Ron Weasley regresará con el actor que lo convirtió en un personaje inolvidable para millones de espectadores.