Ryan Gosling producirá una nueva historia centrada en Bamm-Bamm de 'Los Picapiedra'

Warner Bros. desarrolla el proyecto con Ryan Gosling como productor , aunque esta vez Pedro Picapiedra no ocupará el centro de la historia: el protagonista será Bamm-Bamm Rubble en su etapa adulta.

Los Picapiedra regresarán al cine con una nueva adaptación de acción real que buscará renovar una de las franquicias animadas más reconocidas de Hanna-Barbera.

La película marcará un giro respecto a anteriores adaptaciones, al trasladar el protagonismo hacia una generación posterior de Piedradura. Bamm-Bamm, conocido como Bam-Bam Mármol en diferentes versiones latinoamericanas, es el hijo adoptivo de Barney y Betty Rubble, llamados Pablo y Betty Mármol en buena parte de Hispanoamérica.

En la serie animada, Bamm-Bamm apareció como un niño dotado de fuerza sobrehumana, característica que generaba situaciones cómicas debido a su incapacidad para controlar completamente su poder. El personaje también desarrolló un estrecho vínculo con Pebbles, hija de Pedro y Vilma Picapiedra, con quien posteriormente terminó casándose dentro de la continuidad de la franquicia.

La nueva producción explorará su vida adulta, aunque Warner Bros. todavía no ha revelado detalles sobre la trama, los personajes secundarios o el escenario específico de la historia. Tampoco existe información oficial sobre director, reparto, comienzo del rodaje o fecha de estreno de Los Picapiedra.

Los primeros reportes apuntan a que la comedia tendrá un peso importante y han relacionado su posible tono con Barbie, película de Warner Bros. en la que Gosling interpretó a Ken. También han surgido versiones sobre una eventual participación del actor como Bamm-Bamm, pero Ryan Gosling no está confirmado como protagonista.

Por ahora, su intervención oficialmente conocida ocurre detrás de cámaras. Gosling producirá la cinta junto con Jessie Henderson, su socia en Open Invite. La ausencia de anuncios relacionados con el elenco mantiene abierta la posibilidad de que otro intérprete sea elegido para encarnar al personaje.

Te puede interesar: Mujer que fingió tener 12 años es condenada tras engañar a una familia por 14 meses

Te puede interesar: Wisin: su hija Yele revela cómo su música cristiana está acercando a su padre a Dios

Esta producción será la tercera gran adaptación cinematográfica con actores de Los Picapiedra. La primera llegó a los cines en 1994 con John Goodman como Pedro Picapiedra y Rick Moranis como Pablo Mármol. Halle Berry, Kyle MacLachlan y Elizabeth Taylor también participaron en aquella cinta, que recreó Piedradura mediante elaborados escenarios físicos.

Seis años después apareció Los Picapiedra: Viva Rock Vegas, concebida como una precuela sobre la juventud de sus protagonistas. Mark Addy interpretó a Pedro, mientras Stephen Baldwin asumió el personaje de Pablo. La película recibió una respuesta crítica desfavorable y finalmente no derivó en nuevas entregas.

La próxima versión buscará distanciarse de ambas producciones al evitar otra historia encabezada por Pedro. El planteamiento permitirá avanzar temporalmente dentro del universo prehistórico y explorar personajes que anteriormente permanecieron en segundo plano. Aún se desconoce si Pedro, Vilma, Pablo, Betty o Pebbles Picapiedra tendrán presencia en la película.

El proyecto también amplía una ocupada agenda profesional para Gosling. El actor protagonizará Star Wars: Starfighter, dirigida por Shawn Levy y prevista para mayo de 2027. Allí interpretará a Kade Auberon dentro de una historia independiente situada después de los acontecimientos de Star Wars: El ascenso de Skywalker.

Además, diferentes reportes lo relacionan con una futura producción de Ghost Rider, aunque su personaje no ha sido confirmado oficialmente. Gosling también trabaja en una continuación de El agente invisible, estrenada por Netflix en 2022, y en la comedia de acción Tough Guys junto a Will Ferrell.

Mientras esos proyectos avanzan, la nueva película de Los Picapiedra permanece en desarrollo. Warner Bros. aún debe revelar quién interpretará a Bamm-Bamm y cuándo comenzará la producción, mientras la participación confirmada de Gosling abre una nueva etapa cinematográfica para la clásica familia de Piedradura.