Mujer que fingió tener 12 años es condenada tras engañar a una familia por 14 meses

La decisión fue adoptada el 20 de agosto por un tribunal de Joinville, Santa Catarina, Brasil.

Amanda Maria Souza de Oliveira, una mujer brasileña de 37 años, fue condenada por fraude e identidad falsa después de mantener durante 14 meses una identidad infantil que llevó a una familia de acogida a creer que tenía apenas 12 años.

Según determinó el Tribunal de Justicia de Santa Catarina, Oliveira obtuvo una ventaja económica mediante el engaño, debido a que la familia asumió durante más de un año sus gastos de alojamiento, alimentación y medicamentos. Entre estos últimos figuraban tratamientos relacionados con diabetes y obesidad. La justicia también valoró las consecuencias emocionales que la situación provocó entre quienes la recibieron.

Para sostener la apariencia de una menor, la mujer incorporó comportamientos infantiles a su vida cotidiana. Bebía leche en biberón, utilizaba chupete, dormía acompañada de una manta de apego y modificaba su voz para hacerla más aguda. Frente a las dudas sobre su aspecto físico, elaboró explicaciones destinadas a justificar por qué parecía adulta.

Oliveira aseguraba haber sufrido maltrato durante su infancia y afirmaba que había sido obligada a consumir hormonas que modificaron su desarrollo corporal. También decía tener autismo. Estas versiones contribuyeron a que su historia permaneciera vigente durante meses tanto ante la familia como entre personas vinculadas con la organización que facilitó su acogida.

El caso comenzó en 2023, cuando Amanda Maria Souza de Oliveira estableció contacto con una organización local dedicada a atender menores vulnerables. Posteriormente, un pastor de una iglesia la conectó con la familia que terminó recibiéndola en su hogar bajo el nombre de “Gabriel”.

Durante los siguientes 14 meses fue tratada como una hija y sus necesidades económicas quedaron cubiertas por quienes creían estar protegiendo a una menor. Con el tiempo, sin embargo, comenzaron a surgir contradicciones que despertaron sospechas y terminaron desmontando la identidad construida.

Las autoridades indicaron además que podrían existir episodios semejantes ocurridos anteriormente en otras regiones de Brasil. La investigación señaló un posible patrón de comportamiento prolongado durante al menos 15 años, elemento que puso bajo atención el historial de Oliveira.

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Ante la policía, la acusada reconoció las falsedades utilizadas. “Por supuesto que engañé a la gente, mentí”, declaró, aunque negó haber actuado con intención de cometer una estafa.

Al explicar sus motivaciones ante la justicia, manifestó: “Había un cierto vacío en mí, una necesidad de tener ese tipo de cuidado, y siempre lo busqué”.

Su abogado, Lúcio Sousa, defendió que la conducta debía interpretarse desde una situación de vulnerabilidad y supervivencia. “Admite que inventó una identidad. Fue la forma que encontró de sobrevivir. Pero ha sido una persona vulnerable durante más de 20 años”, sostuvo.

Sousa agregó que Oliveira “ha vivido en la calle” y argumentó que no existió un beneficio económico directo ni conductas de robo o hurto. La defensa también afirmó que la familia no había sufrido pérdidas que permitieran configurar jurídicamente el fraude.

🇧🇷 👧 Condenan a mujer de 37 que vivió 14 meses como niña de 12

Amanda Maria Souza de Oliveira se presentó en una iglesia de Joinville como Gabrielle, una adolescente abusada y autista, y una familia la acogió como hija durante más de un año, con habitación de juguetes y fiesta… pic.twitter.com/PPUZgaIaXu — ULTI (@ULTIMAHORAENX) August 23, 2026

El tribunal rechazó esa interpretación al considerar que la cobertura de todos los gastos de Oliveira, conseguida gracias a una identidad falsa, representó una ventaja económica suficiente. La sentencia en Brasil estableció un año, seis meses y diez días de prisión, además de cuatro meses y 18 días de detención bajo régimen semiabierto.

Después del fallo, Sousa anunció en Instagram que la defensa “perseguirá todas las medidas legales y apelaciones pertinentes ante los tribunales superiores” y aseguró que continuará intentando demostrar la inocencia de su representada.

El caso de la mujer que fingió ser una niña de 12 años queda ahora sujeto a las apelaciones anunciadas, mientras la sentencia establece responsabilidad penal por el engaño mantenido durante más de un año.