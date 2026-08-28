Rob Reiner: Su hijo Jake rompe el silencio ocho meses después de la muerte de sus padres

El periodista abordó el duelo por sus padres, el arresto de su hermano menor, Nick Reiner, y la nueva realidad que comparte con su hermana Romy.

Ocho meses después de la muerte de Rob y Michele Reiner, su hijo mayor, Jake Reiner, habló por primera vez en televisión sobre el impacto de una tragedia que transformó por completo a su familia.

Durante una entrevista con KABC-TV, Jake describió cómo el paso del tiempo ha adquirido una dimensión difícil de procesar desde diciembre de 2025. “Nadie entiende realmente lo que significa pasar por algo así hasta que lo está viviendo”, afirmó. Luego agregó: “Han sido ocho meses. Se sienten como ocho años al mismo tiempo. Y también se sienten como ocho minutos, porque cada vez que me despierto, me acuerdo de mi realidad”.

Rob Reiner, célebre director de películas como The Princess Bride, When Harry Met Sally... y This Is Spinal Tap, y su esposa, Michele Singer Reiner, fueron encontrados muertos el 14 de diciembre de 2025 en su residencia de Brentwood, Los Ángeles. Nick Reiner, de 32 años, fue detenido ese mismo día y posteriormente acusado de dos cargos de asesinato en primer grado. Se declaró no culpable y permanece detenido sin derecho a fianza.

Jake también reconstruyó el instante en que supo que algo grave había ocurrido. “Romy me llamó y no contesté, porque en ese momento pensé: ‘Estoy en medio de algo, la llamaré después’”, relató. Una segunda llamada consecutiva cambió inmediatamente la situación. “Romy me dijo que nuestro papá había muerto y después dijo: ‘No encuentro a mamá’”, recordó.

Su experiencia profesional como periodista tampoco lo había preparado para enfrentarse a una escena semejante dentro del lugar donde creció. “Como reportero, lo hice durante 10 años, llegué a escenas de crímenes todo el tiempo, pero cuando es tu escena del crimen, una escena del crimen en tu casa de la infancia, es lo más surrealista que he vivido”, explicó.

Al referirse a Nick Reiner y el proceso judicial, Jake evitó valorar la presunta responsabilidad de su hermano. Confirmó que no ha hablado con él ni ha acudido a sus audiencias. “Está en la cárcel. Es como si hubiera perdido físicamente a mis padres y después Nick fue arrestado. Y ahora somos solo Romy y yo, y tenemos que afrontar esto esencialmente por nuestra cuenta”, expresó.

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Jake recordó además que Nick había atravesado durante años problemas de salud mental y adicción. Parte de esas experiencias inspiraron Being Charlie, película de 2015 escrita por Nick y dirigida por su padre. Para Jake, aquel proyecto reflejó los esfuerzos familiares por acompañarlo.

“Mis padres tenían un amor incondicional por los tres. Puedo decirles que nunca dejaron de querer ayudarlo. Nunca dejaron de ayudarlo”, afirmó sobre la relación familiar y el respaldo que recibió su hermano.

El duelo de Jake Reiner continúa atravesado por sentimientos de impotencia ante unos acontecimientos que asegura no poder comprender. “Se manifiesta en ira, en rabia, por lo injusto que fue esto, porque no tuve voz en lo que ocurrió. No pude evitar que sucediera”, señaló.

Su reflexión final evidencia la dificultad de encontrar respuestas incluso con el avance del caso. “Nunca lo entenderé. No me importa cómo me lo expliquen. No me importa qué hechos salgan a la luz. Nunca entenderé por qué ocurrió esto”. Mientras el proceso contra Nick continúa, Jake y Romy afrontan juntos las consecuencias de una pérdida familiar que, ocho meses después, sigue definiendo profundamente su vida cotidiana y su relación con el futuro.