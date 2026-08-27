Tini Stoessel rompe con su padre tras 15 años y una auditoría pone bajo la lupa sus finanzas

Según versiones difundidas por medios argentinos, la cantante habría solicitado una auditoría para determinar cómo fueron gestionados sus ingresos, contratos, derechos de imagen y negocios.

Tini Stoessel atraviesa un complejo escenario profesional y familiar después de finalizar el vínculo laboral que mantuvo durante 15 años con su padre, Alejandro Stoessel, quien administró su carrera desde los tiempos de Violetta.

La revisión habría revelado que Tini no tendría participación accionaria ni control directo sobre varias sociedades relacionadas con su carrera. Los reportes sostienen que derechos económicos vinculados con su actividad artística estarían administrados mediante compañías argentinas y extranjeras en las que la intérprete no figuraría como propietaria. Hasta ahora, Tini no ha confirmado públicamente estas informaciones.

Alejandro acompañó profesionalmente a su hija desde su adolescencia y tuvo un papel determinante en la expansión internacional de su carrera. Precisamente por esa relación de confianza, las versiones sobre los resultados de la auditoría han provocado especial atención alrededor de la familia Stoessel.

Entre las compañías mencionadas aparece QVT Management, registrada en Estados Unidos y presuntamente relacionada con contratos, derechos de imagen y otros negocios. Algunos reportes también vinculan sociedades familiares con Francisco Stoessel, hermano de la cantante.

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Diversas publicaciones estiman que la fortuna de Tini Stoessel podría rondar los 70 millones de dólares tras 15 años de trayectoria. La cifra, sin embargo, no ha sido confirmada por la artista, su equipo legal ni documentación financiera pública, por lo que permanece como una estimación periodística.

Las versiones señalan que las dudas comenzaron después de un episodio cotidiano: Tini habría intentado comprar una cartera de aproximadamente 2.500 dólares y su tarjeta habría sido rechazada por falta de fondos. La situación presuntamente impulsó a la cantante a investigar la administración de sus recursos y posteriormente solicitar la auditoría.

También existen interrogantes sobre Futttura, espectáculo que habría generado alrededor de 43 millones de dólares. De acuerdo con informaciones difundidas en Argentina, Tini habría recibido apenas 300.000 dólares. Ninguna de esas cantidades ha sido acreditada públicamente mediante documentos financieros.

En medio de las versiones apareció además AK Music. Pepe Ochoa afirmó que la empresa “es del mejor amigo de Alejandro Stoessel, Aquiles Sojo. Él cobró toda la pauta de ‘Futttura’ y toda la cuestión publicitaria con su empresa”.

El conflicto adquiere una dimensión personal por la cercanía que Tini siempre manifestó hacia su padre.