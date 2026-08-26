Perez Hilton permanece hospitalizado tras crisis: revelan nuevas lesiones

Su cuñado Tom informó que el comunicador continúa recuperándose de lesiones físicas, entre ellas huesos rotos y heridas, mientras comienza una etapa enfocada en su salud mental .

Detalles sobre la salud de Perez Hilton fueron revelados semanas después del episodio que llevó al bloguero y personalidad de internet a ser hospitalizado en Miami.

Hilton, cuyo nombre legal es Mario Armando Lavandeira Jr., fue hospitalizado el 4 de agosto después de una preocupante transmisión en vivo en TikTok desde su residencia. Durante el episodio sufrió una pérdida de sangre, laceraciones y otras lesiones que requirieron atención hospitalaria y cirugía. Las autoridades atendieron una sobredosis antes de trasladarlo bajo la Ley Baker de Florida, mecanismo que permite una retención involuntaria cuando existe riesgo de daño.

La actualización más reciente fue ofrecida por Tom, esposo de Barbara Lavandeira, hermana menor de Hilton, durante The Perez Hilton Podcast with Chris Booker. Según explicó, hasta aproximadamente 48 horas antes de la grabación, el creador de contenido todavía recibía tratamiento por las consecuencias físicas del incidente.

“Los cortes, un par de caídas que ocurrieron durante este proceso”, dijo Tom. Además, señaló que existen huesos rotos y complicaciones relacionadas con la batalla previa de Hilton contra una sepsis que puso en peligro su vida y que antecedió a su traslado a Miami.

“Así que ahora estamos pasando al lado mental de las cosas”, agregó Tom. “Aunque, por supuesto, mientras está en el hospital, mientras está siendo tratado por sus dolencias físicas, los psiquiatras vienen y revisan cómo está y se aseguran de que no esté buscando hacerse daño”.

El familiar explicó que todavía existen interrogantes sobre el origen de la crisis. “La verdadera sanación, o profundizar en lo que causó este quiebre mental como lo he llamado, no ha sido descubierta”, dijo Tom. “No sé si alguna vez lo será”.

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Aunque han circulado versiones sobre una posible “psicosis por sepsis”, Tom aclaró que no existe un diagnóstico oficial de esa condición. Describió a Hilton como “lúcido”, pero indicó que la familia evita profundizar en los acontecimientos del 4 de agosto para no provocarle ansiedad y permitirle concentrarse en su recuperación.

“No sé cuánto recuerda o no”, continuó Tom, agregando, “Nos adentraremos más en eso una vez que esté en ese entorno, donde nos estamos enfocando en su salud mental”.

El tratamiento también ha limitado el contacto de Hilton con el exterior. No tiene dispositivos electrónicos en su habitación y realiza llamadas familiares desde la estación de enfermería. Tampoco ha podido ver a sus tres hijos desde el incidente debido a las restricciones del área hospitalaria donde permanece internado.

La situación familiar llegó a los tribunales. Tres días después del episodio, Teresita Lavandeira, madre de Hilton, solicitó la custodia temporal de sus nietos. La medida fue concedida el 18 de agosto. Según documentos judiciales citados por medios estadounidenses, las visitas del comunicador deben ser supervisadas y requieren una autorización psiquiátrica.

Antes de la crisis, Hilton se había mudado a Miami tras una cirugía de emergencia provocada por sepsis. Tom explicó que el traslado no resultó extraño debido a que allí cuenta con familiares, aunque aseguró que el bloguero manifestó arrepentimiento inmediatamente después de llegar.

Por ahora, la familia evita establecer plazos para su recuperación. Tom aseguró que Hilton conserva su interés por la industria del entretenimiento, pero cualquier eventual regreso deberá evaluarse conforme avance su recuperación física y emocional. El objetivo inmediato, según la actualización familiar, es completar el tratamiento médico y profundizar de manera segura en los factores relacionados con la crisis.