Dolly Parton deja un imperio de 450 millones de dólares: quiénes podrían heredarlo

La estrella del country falleció el 25 de agosto de 2026 con un patrimonio estimado en 450 millones de dólares , resultado de una estrategia empresarial que trascendió ampliamente los escenarios.

La muerte de Dolly Parton a los 80 años deja un legado musical difícil de dimensionar y una pregunta inevitable alrededor de su patrimonio: ¿quién heredará la fortuna que construyó durante más de seis décadas?

Nacida en Tennessee en 1946 como la cuarta de 12 hermanos, Parton creció en una familia humilde de los Apalaches. Aquellos orígenes contrastaron con el imperio de Dolly Parton, levantado mediante derechos musicales, negocios turísticos, producción audiovisual, licencias y productos asociados a una de las imágenes más reconocibles de la cultura estadounidense.

Una decisión resultó decisiva para sus finanzas: conservar el control de sus composiciones. En 1967 creó Owepar Publishing Company junto a Louis y Bill Owens. Esa visión permitió que canciones escritas décadas atrás continuaran generando ingresos. El ejemplo emblemático fue I Will Always Love You, cuya versión interpretada por Whitney Houston habría generado para Parton alrededor de 10 millones de dólares durante los años noventa.

Su patrimonio también encontró uno de sus pilares en Dollywood, el parque temático desarrollado en Tennessee. El complejo, que incluye atracciones, parques acuáticos y alojamientos, fue valorado por Forbes en aproximadamente 165 millones de dólares en 2021. Parton poseía el 50% de Dollywood Company, mientras la otra mitad pertenecía a Herschend Enterprises, una estructura empresarial que permite al negocio continuar operando después de su muerte.

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La artista también diversificó sus ingresos mediante hoteles, restaurantes, proyectos audiovisuales, acuerdos comerciales, moda, decoración y belleza. En 2024 lanzó Dolly Beauty. A lo largo de su carrera vendió más de 100 millones de discos y escribió alrededor de 3.000 canciones, consolidando un catálogo que continuará produciendo derechos económicos.

El destino de esos activos, sin embargo, permanece parcialmente reservado. Parton no tuvo hijos con Carl Dean, su esposo durante casi seis décadas, fallecido en marzo de 2025. Por esa razón, no existe un descendiente directo señalado públicamente como heredero natural de su patrimonio.

La cantante provenía de una familia numerosa y le sobreviven hermanos y sobrinos. Sin embargo, no se han divulgado las cantidades ni los beneficiarios específicos de su testamento, por lo que no puede establecerse cuánto recibiría cada familiar. Su planificación patrimonial había sido trabajada con abogados, pero los detalles sobre la distribución permanecen fuera del conocimiento público.

Otra pieza fundamental del legado es la Dolly Parton’s Imagination Library, iniciativa fundada en 1995 e inspirada por su padre, quien no sabía leer ni escribir. El programa ha distribuido más de 300 millones de libros y alcanzó a millones de niños, convirtiéndose en una de las expresiones más importantes de su filantropía.

Parton también destinó millones a investigación médica, educación y ayuda ante desastres. Entre sus aportes estuvieron donaciones para investigaciones relacionadas con la covid-19 y enfermedades pediátricas, además de recursos para víctimas de incendios y huracanes.

Entre sus propiedades destacó Willow Lake, finca adquirida con Dean en Brentwood, Tennessee, en 1972. El terreno, de 30 hectáreas, incluía una residencia de 23 habitaciones y representó la faceta privada de una celebridad que convirtió su nombre en un activo global.

Así, la fortuna de Dolly Parton no está compuesta únicamente por dinero disponible para una eventual herencia. Incluye derechos de autor, participaciones empresariales, propiedades, marcas y proyectos filantrópicos. Mientras se conocen las disposiciones definitivas de su patrimonio, sus canciones, negocios y programas sociales seguirán generando valor y prolongando una obra construida para permanecer más allá de su vida.