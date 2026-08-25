Modelo sufre inesperada mordida de una tortuga marina durante sus vacaciones

El incidente quedó registrado en video y posteriormente fue compartido por la propia protagonista en sus redes sociales.

Un encuentro con la fauna marina terminó de manera inesperada para Cynthia Benítez Fernández, modelo y creadora de contenido paraguaya que fue mordida por una tortuga mientras nadaba durante sus vacaciones en Zanzíbar, Tanzania.

Las imágenes muestran a Benítez dentro del agua, rodeada por varias tortugas marinas mientras disfruta de una actividad turística. La situación parecía transcurrir con normalidad hasta que uno de los animales se acercó repentinamente y mordió a la modelo en el glúteo, provocando que reaccionara de inmediato y saliera rápidamente del agua.

Después del incidente, la creadora de contenido mostró ante la cámara la lesión ocasionada por la mordedura. En la grabación puede apreciarse una herida con un pequeño sangrado, consecuencia del contacto con el animal. Benítez explicó además que anteriormente le habían asegurado que las tortugas presentes en aquella zona no eran agresivas.

El video de Cynthia Benítez y la tortuga comenzó a generar numerosas reacciones entre sus seguidores debido al carácter inesperado de la escena. El episodio también puso nuevamente bajo atención las precauciones necesarias durante las experiencias turísticas que implican una interacción cercana con animales silvestres.

Aunque las tortugas marinas generalmente no presentan conductas agresivas hacia los seres humanos ni buscan acercarse deliberadamente para atacar, siguen siendo especies salvajes capaces de responder ante determinadas circunstancias. Una aproximación excesiva, la percepción de una amenaza o la invasión de su espacio pueden desencadenar comportamientos defensivos.

Durante algunas etapas biológicas también pueden producirse variaciones en su conducta. En temporada de apareamiento, por ejemplo, determinados ejemplares pueden mostrar comportamientos más territoriales, una característica que refuerza la necesidad de mantener distancia incluso cuando aparentemente permanecen tranquilos ante la presencia humana.

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Especialistas y organizaciones dedicadas a la conservación de tortugas marinas recomiendan observarlas sin tocarlas, perseguirlas ni intentar alimentarlas. Mantener una separación prudente ayuda a reducir riesgos para los visitantes y evita alterar las rutinas naturales de los animales en su propio entorno.

La experiencia protagonizada por Benítez refleja precisamente los riesgos asociados con el contacto directo durante actividades recreativas. Nadar cerca de tortugas puede representar uno de los principales atractivos de diferentes destinos tropicales, pero la proximidad no elimina la posibilidad de respuestas impredecibles propias de cualquier especie silvestre.

El escenario del incidente, Zanzíbar, es un archipiélago situado frente a la costa oriental africana, dentro del océano Índico, y forma parte de Tanzania. El destino es conocido internacionalmente por sus playas tropicales, aguas cálidas, biodiversidad marina y una amplia oferta de experiencias relacionadas con la naturaleza.

Sus aguas albergan distintas especies, entre ellas la tortuga verde y la tortuga carey. Esta presencia ha impulsado actividades que permiten a viajeros observar ejemplares y, en determinadas zonas, nadar cerca de ellos, convirtiendo estos encuentros en parte de la oferta turística del archipiélago.

Paralelamente, en el territorio funcionan iniciativas destinadas a proteger las poblaciones de tortugas frente a diferentes amenazas. Los programas incluyen rescate de animales heridos, vigilancia de nidos, protección de áreas sensibles y capacitación dirigida a pescadores para liberar ejemplares atrapados accidentalmente durante sus labores.

También existen esfuerzos enfocados en combatir la caza y el comercio de caparazones, prácticas que han contribuido históricamente a amenazar determinadas poblaciones.

El incidente de Cynthia Benítez en Zanzíbar evidencia que la convivencia entre turismo y fauna requiere medidas preventivas. Incluso especies conocidas por su comportamiento generalmente tranquilo pueden reaccionar de manera inesperada cuando existe contacto cercano, por lo que respetar su espacio continúa siendo una recomendación fundamental para disfrutar de estos encuentros de manera segura.