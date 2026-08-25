Sylvester Stallone a los 80 años: IA detrás de los videos virales de supuestas acrobacias

Las grabaciones, difundidas masivamente en redes sociales, fueron creadas mediante inteligencia artificial y no documentan actividades realizadas por el protagonista de Rocky y Rambo.

Los videos que muestran a Sylvester Stallone realizando acrobacias a los 80 años sorprendieron a miles de usuarios, pero las espectaculares escenas no corresponden a la realidad.

El contenido comenzó a ganar visibilidad el 23 de agosto de 2026. En diferentes plataformas aparecieron secuencias donde Stallone aparentemente ejecutaba saltos, volteretas y maniobras propias de películas de acción. Una publicación planteaba: “¿Sylvester Stallone tiene 80 años y miren lo que todavía hace para las películas de acción?”. Otra aseguraba que el actor “grababa escenas de acción sin dobles a los 80 años”.

Las imágenes acumularon miles de interacciones antes de que comenzaran las advertencias sobre su autenticidad. El material habría circulado inicialmente desde Zoro’s BTS, una página de Facebook enfocada en contenidos relacionados con Hollywood, efectos visuales y escenas de riesgo.

La trayectoria de Sylvester Stallone en el cine de acción contribuyó a que las imágenes resultaran creíbles para parte del público. Durante décadas, el intérprete ha estado asociado con personajes físicamente exigentes y franquicias que convirtieron su preparación corporal en una característica reconocible de su carrera.

El influencer Mario Nawfal estuvo entre quienes alertaron públicamente sobre la fabricación digital del contenido. “Circulan videos virales de Sylvester Stallone realizando acrobacias a sus 80 años... Huelga decir que son generados por IA. Lo sentimos, pero Rambo ya está bien entrado en sus años dorados”, escribió en X.

Hasta el momento, Stallone no se ha pronunciado sobre los videos virales. Sus perfiles oficiales permanecen activos y mantienen publicaciones relacionadas con su actividad profesional y personal, sin referencias al material generado artificialmente.

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El episodio ocurre mientras el actor continúa vinculado a nuevos proyectos audiovisuales. Entre ellos figura Frisco King, producción derivada de Tulsa King asociada con Taylor Sheridan, además de I Play Rocky, proyecto que vuelve a poner atención sobre la historia que rodeó el nacimiento de la película que transformó definitivamente su carrera.

Antes de convertirse en una estrella internacional, Stallone atravesó una profunda precariedad económica en Nueva York. A comienzos de los años setenta, después de estudiar arte dramático, fue desalojado y llegó a dormir varias noches en una terminal de autobuses, mientras guardaba sus pertenencias en una taquilla.

La necesidad económica también lo llevó a participar en The Party at Kitty and Stud’s, una producción erótica cuyo rodaje duró dos días. Por ese trabajo recibió USD 200, dinero que le permitió abandonar temporalmente la situación de indigencia. “Trabajé dos días por 200 dólares y logré salir de la estación de autobuses”, declaró el propio Stallone.

Su situación llegó a tal extremo que vendió a su perro Butkus por USD 40 para conseguir comida. Tras el éxito de Rocky en 1976, aquella etapa volvió a perseguirlo cuando recibió intentos de chantaje relacionados con la difusión de la antigua película erótica. Las exigencias alcanzaron hasta USD 100.000, pero Stallone rechazó pagar.

El acuerdo inicial por Rocky tampoco representaba una fortuna inmediata. Sin embargo, el actor consiguió negociar el 10% de las ganancias netas de la película, una decisión que modificaría su situación financiera. Con el adelanto recibido pudo recuperar a Butkus y comenzar una nueva etapa.

Décadas después, su historia permanece estrechamente asociada con la resistencia física y personal. Precisamente esa imagen pública facilitó que los recientes videos falsos de Sylvester Stallone creados con IA engañaran inicialmente a numerosos usuarios, evidenciando cómo la tecnología puede construir escenas cada vez más convincentes.