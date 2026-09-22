Alejandra Guzmán anuncia demanda tras polémica por su lesión durante concierto

La cantante mexicana habló sobre su estado de salud después de sufrir una luxación de cadera durante un concierto en Veracruz y aseguró que ya recibió atención médica.

Alejandra Guzmán reapareció ante sus seguidores con una radiografía para explicar su evolución y responder a las versiones que comenzaron a circular después del incidente.

“Hola, muy buenos días a todos. A todos mis fans divinos que me han hablado, a todos los que están preocupados”, expresó Guzmán al iniciar el mensaje dirigido a sus seguidores. La artista explicó que acudió al médico después del episodio y posteriormente pudo descansar.

“Ya fui al doctor, ya descansé, ya se me desinflamó”, afirmó mientras mostraba la radiografía. La intérprete también señaló que la atención médica permitió conocer su condición después de la lesión ocurrida durante la presentación.

Sin embargo, Guzmán centró parte de su mensaje en una situación que, según relató, ocurrió cuando llegó al hospital. La cantante aseguró que un hombre intentó intervenir su pierna antes de que contara con los estudios necesarios para determinar cómo proceder.

“Hay un tipo que llegó al hospital a quererme mover la pierna sin permiso de nadie, eh, sin las placas”, relató. Posteriormente, explicó que llegó otro médico para atenderla y que, de acuerdo con su versión, este profesional se encontraba en el concierto.

El episodio también llevó a la cantante a pronunciarse sobre las versiones relacionadas con su estado. Guzmán pidió a sus seguidores que no dieran crédito a determinada información y aseguró que había emprendido acciones legales contra una persona a la que señaló por difundir declaraciones que, según ella, la estaban perjudicando.

“No le crean”, afirmó la artista antes de añadir: “Ya le mandé una demanda por estar difamando y diciendo y lastimándome”. Guzmán no proporcionó mayores detalles sobre el procedimiento legal al que hizo referencia ni explicó en qué etapa se encontraría.

Después de referirse a la controversia, la cantante quiso transmitir tranquilidad sobre su recuperación. “Gracias, gracias a todos y gracias a Dios porque estoy bien”, manifestó, agradeciendo las muestras de preocupación recibidas tras la lesión.

Guzmán también mostró que podía caminar después de la atención médica. “Estoy completa, estoy caminando. Mírenme. ¡Uuuh!”, exclamó durante la grabación. Con ese mensaje, buscó demostrar directamente a sus seguidores que podía desplazarse pese al accidente sufrido sobre el escenario.

Te puede interesar: Italy Mora anuncia su embarazo y comienza una nueva etapa tras su paso por los certámenes de belleza

Te puede interesar: J Balvin rompe el silencio tras separarse de Valentina Ferrer y le dedica emotivo mensaje

La artista también habló de su intención de regresar a Veracruz cuando su recuperación se lo permita. “Voy a ir muy pronto, en cuanto pueda, y voy a cantar, que es lo que mejor sé hacer”, aseguró, dejando claro que espera continuar con sus presentaciones.

No obstante, reconoció que deberá reducir la intensidad de sus movimientos durante sus próximas actividades. “Y la bailada la voy a tener que dejar más tranquila”, explicó, al referirse a las precauciones que deberá adoptar después de la luxación de cadera.

La cantante cerró su mensaje reafirmando su intención de mantenerse activa en la música. “Pero de que hay Alejandra, hay Alejandra y para mucho tiempo”, afirmó antes de agradecer nuevamente a los médicos y a quienes estuvieron pendientes de su evolución. Finalmente, expresó: “¡Que viva el rock!”.

El incidente ocurrió durante una presentación en Veracruz y generó preocupación entre los seguidores de la artista. Tras recibir atención médica, Guzmán decidió explicar cómo se encontraba y abordar la situación que, según su relato, ocurrió en el hospital.

Aunque deberá moderar sus movimientos, la cantante manifestó su intención de regresar pronto a los escenarios y continuar con sus presentaciones profesionales mientras avanza en su recuperación musical.