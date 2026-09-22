Taylor Swift presume sus anillos de boda y celebra el touchdown de Travis Kelce: 'Ese es mi esposo'

La cantante estuvo acompañada por sus padres, Scott y Andrea Swift, además de Donna Kelce, madre del jugador.

Taylor Swift volvió al Arrowhead Stadium para acompañar a Travis Kelce durante el partido de los Kansas City Chiefs contra los Indianapolis Colts.

La artista, de 36 años, lució una camiseta sin mangas de los Chiefs y mostró en diferentes momentos sus anillos de matrimonio. Sin embargo, fue durante una anotación de Kelce cuando las cámaras registraron uno de los momentos más comentados: Swift celebró el primer touchdown de la temporada conseguido por su esposo y señaló su anillo mientras seguía las acciones.

En las imágenes difundidas durante la transmisión, aparentemente se escucha a la cantante exclamar: “¡Ese es mi esposo!”. La reacción ocurrió mientras Kelce celebraba su anotación, convirtiendo la jugada deportiva en otro instante de exposición pública para una pareja que mantiene atención mediática desde el comienzo de su relación.

Esta fue la segunda ocasión en que Swift acudió a un partido de los Chiefs desde que ella y Kelce contrajeron matrimonio en julio. La cantante también estuvo presente en el primer encuentro de la temporada, cuando Kansas City enfrentó a los Denver Broncos en un partido disputado un lunes por la noche.

En aquella oportunidad, Swift compartió una suite con el actor Tom Cruise. Ambos conversaron mientras observaban el partido y, días después, el intérprete recordó el encuentro durante una aparición en The Tonight Show, conducido por Jimmy Fallon.

Cruise explicó que no había asistido a un partido de futbol americano desde antes de la pandemia de COVID-19. También relató parte de la conversación que sostuvo con Swift y señaló que la cantante le contó que inicialmente no conocía demasiado sobre este deporte cuando comenzó su relación con Kelce.

De acuerdo con el relato del actor, Swift le explicó que el jugador había sido paciente con ella mientras aprendía sobre futbol americano. La anécdota se suma a una relación marcada por la presencia de Swift en los partidos de Kelce.

La relación entre Taylor Swift y Travis Kelce comenzó a captar atención pública en septiembre de 2023, cuando la cantante apareció en el Arrowhead Stadium para observar el partido de los Chiefs contra los Chicago Bears. En aquella ocasión estuvo junto a Donna Kelce, una presencia que incrementó las especulaciones sobre un posible romance entre la artista y el deportista.

Desde entonces, Swift ha asistido a numerosos encuentros de Kansas City. Entre ellos estuvo el Super Bowl LVIII, celebrado en febrero de 2024, cuando los Chiefs se enfrentaron a los San Francisco 49ers.

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La pareja confirmó su compromiso en agosto de 2025 mediante una publicación conjunta en Instagram. Posteriormente, contrajo matrimonio durante el fin de semana del 4 de julio en Nueva York, en una ceremonia celebrada en Madison Square Garden que, según reportes citados por Page Six, reunió a alrededor de 1.000 invitados.

Adam Sandler estuvo a cargo de oficiar la ceremonia, mientras Austin Swift, hermano de la cantante, participó como “hombre de honor”. Jason Kelce, hermano mayor de Travis, asumió el papel de padrino.

Con su presencia en el Arrowhead Stadium, la cantante volvió a combinar dos facetas de su vida pública: su acompañamiento a la carrera deportiva de Kelce y la exposición de su matrimonio. Esta vez, el primer touchdown de la temporada del jugador quedó acompañado por la celebración de Swift y por el gesto con el que mostró nuevamente sus anillos ante las cámaras. El gesto ocurrió frente a las cámaras y rápidamente quedó asociado al momento deportivo.