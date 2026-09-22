La jornada se desarrolló en espacios del Parque Natural Metropolitano, donde los niños y sus madres realizaron diversas actividades al aire libre, con el propósito de propiciar momentos de conexión, relajación y convivencia familiar.

Un grupo de 15 niños neurodivergentes, acompañados por sus madres, participó en el taller “Mujer, Familia y Naturaleza”, una iniciativa enfocada en brindar herramientas de bienestar y empoderamiento a las principales cuidadoras, utilizando el contacto con la naturaleza como parte de la experiencia.