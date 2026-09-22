El personal de salud estará desplegado en diferentes puntos del festival, con especial atención en los establecimientos donde se preparan y comercializan alimentos.

Para este fin de semana se espera la llegada de más de 100 mil personas al pueblo de Guararé, quienes participarán de las diferentes actividades organizadas por el Patronato del Festival Nacional de la Mejorana, una de las principales celebraciones culturales de la región de Azuero.

Ante la gran cantidad de visitantes que se espera durante los próximos días, el Ministerio de Salud (Minsa), a través de la región de Los Santos, activó un operativo especial para reforzar las medidas sanitarias y garantizar las condiciones adecuadas para residentes y turistas.