Informe de la Cámara de Comercio pone sobre la mesa desafíos de calidad de vida en Panamá
El estudio también reveló que más del 70% de los trabajadores formales en el país perciben salarios inferiores a los mil dólares mensuales, situación que refleja retos relacionados con los ingresos, la productividad y la calidad de vida de los trabajadores.
Un 47% de los hogares en Panamá afirmó haber comido menos de tres veces al día durante el último mes debido a la falta de dinero para comprar alimentos, según los resultados del informe presentado por CID Gallup Panamá, que expone diversos desafíos sociales y económicos que enfrenta el país.