Informe de la Cámara de Comercio pone sobre la mesa desafíos de calidad de vida en Panamá

El estudio también reveló que más del 70% de los trabajadores formales en el país perciben salarios inferiores a los mil dólares mensuales, situación que refleja retos relacionados con los ingresos, la productividad y la calidad de vida de los trabajadores.