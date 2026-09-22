Lograr que una mayor cantidad de turistas que llegan a la capital panameña extiendan sus recorridos hacia las provincias del interior continúa siendo uno de los principales desafíos para el sector turístico nacional.

Durante la Convención Nacional de Turismo, representantes del sector destacaron la necesidad de fortalecer la infraestructura, los servicios y la oferta turística en las distintas regiones del país para aprovechar el crecimiento en la llegada de visitantes internacionales.