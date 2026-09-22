TVN plus En vivo

Sector turístico busca conectar a los visitantes con nuevos destinos en Panamá

Lograr que una mayor cantidad de turistas que llegan a la capital panameña extiendan sus recorridos hacia las provincias del interior continúa siendo uno de los principales desafíos para el sector turístico nacional.

Convención Nacional de Turismo (CONATUR)

Durante la Convención Nacional de Turismo, representantes del sector destacaron la necesidad de fortalecer la infraestructura, los servicios y la oferta turística en las distintas regiones del país para aprovechar el crecimiento en la llegada de visitantes internacionales.

Temas relacionados

Convención Nacional de Turismo Autoridad de Turismo de Panamá
Si te lo perdiste
Lo último
stats