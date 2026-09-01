Joven denuncia que gerente de bar le rapó la cabeza por una deuda

El caso, difundido por medios locales, también ha generado interrogantes sobre un supuesto acuerdo para vender el cabello de la clienta como forma de saldar la deuda.

Una controversia ocurrida en Bangkok, Tailandia, quedó bajo investigación después de que una joven de 18 años denunciara que el gerente de un bar le rapó la cabeza tras una disputa relacionada con una cuenta sin pagar de 60.000 baht tailandeses, equivalentes a aproximadamente 1.812 dólares.

La denuncia fue presentada el viernes 28 de agosto ante la policía de Bang Yi Khan. Según el relato de la joven, cuya identidad permanece reservada, había consumido más de 200 bebidas en un establecimiento situado en la zona de Arun Amarin–Pinklao. Cuando intentó abandonar el lugar sin cancelar la cuenta, trabajadores del negocio la confrontaron. La denunciante aseguró posteriormente que fue amenazada con violencia antes de que le cortaran el cabello.

El episodio alcanzó mayor repercusión después de que Chalida Phalamat, vinculada a la Pen Nueng Foundation, organización tailandesa dedicada a combatir el abuso infantil, difundiera información sobre el caso en Facebook el 27 de agosto. Phalamat afirmó: “Alguien envió un video en el que se ve al gerente de un host bar usando una máquina de cortar el pelo para rapar la cabeza de una clienta. Después, llevó a la mujer a la comisaría de policía y presentó una denuncia alegando que había comido y no había pagado”.

Las versiones sobre lo ocurrido, sin embargo, son contradictorias. De acuerdo con reportes periodísticos, un video mostraría a la joven, vestida de blanco, aceptando aparentemente un “contrato de compra de cabello”. Durante la grabación, un hombre detrás de la cámara declara: “No me estoy aprovechando de ti. Este es el precio del mercado. I am not taking advantage of you. Te adjuntaré esto. También voy a añadir un extra por esto. ¿De acuerdo?”.

Posteriormente, las imágenes mostrarían cómo el cabello es cortado inicialmente a la altura de los hombros con una máquina eléctrica. La joven aparece después sosteniendo el pelo retirado. El gerente del bar negó haber utilizado violencia y sostuvo que tanto la clienta como su madre habían aceptado vender el cabello como alternativa para cubrir el valor pendiente.

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La madre ofreció una versión diferente sobre el alcance de ese consentimiento. Según declaró posteriormente ante las autoridades, desconocía que el personal pretendiera raparle completamente la cabeza a su hija. También aseguró que no autorizó la publicación ni la difusión de las imágenes del procedimiento en redes sociales, un elemento que forma parte de las circunstancias examinadas alrededor del incidente.

Los reportes señalan además que la joven habría utilizado una identificación falsa para ingresar al establecimiento. Algunos medios tailandeses indicaron que también habría enfrentado señalamientos anteriores por abandonar otros bares sin pagar las respectivas cuentas, antecedentes que ahora aparecen dentro de la cobertura del caso, aunque no modifican las denuncias que actualmente investigan las autoridades.

El episodio ha pasado a manos del Ministerio de Desarrollo Social y Seguridad Humana de Tailandia (MSDHS), que adelanta una investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el corte de cabello, determinar si existió consentimiento válido y establecer posibles responsabilidades. La investigación deberá precisar también las condiciones del supuesto acuerdo económico y las versiones enfrentadas entre la joven, su familia y los responsables del establecimiento.

El caso permanece abierto mientras las autoridades recopilan testimonios y revisan el material audiovisual. La resolución será clave para determinar qué ocurrió dentro del bar y si las actuaciones denunciadas vulneraron derechos de la joven durante el incidente.