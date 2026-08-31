Cruz Beckham conquista los escenarios musicales con el apoyo de David y Victoria

El joven artista dio un paso decisivo en su carrera musical al debutar en el Festival de Reading, uno de los encuentros más reconocidos del calendario británico.

Cruz Beckham, de 21 años, estuvo acompañado por David y Victoria Beckham, además de sus hermanos Romeo y Harper, quienes siguieron su presentación desde el recinto.

El hijo menor de los varones Beckham actuó junto a su banda, The Breakers, en The Canopy, escenario reservado para artistas emergentes. Su llegada a Reading corona meses de actividad profesional, durante los cuales el grupo ha recorrido Reino Unido y Europa con la gira For Your Love Tour y ha buscado consolidar una identidad propia dentro de la industria.

La presentación también llegó después de su participación en Lollapalooza Chicago a finales de julio, donde The Breakers apareció entre las propuestas de nuevos talentos. A comienzos de agosto, Cruz reforzó esa etapa con el lanzamiento de Wear & Tear, un EP compuesto por Better Times, WANNABE, Seeing Red, Loneliest Boy y Wear & Tear.

El músico definió el proyecto como “un retrato honesto de lo vivido”, una descripción que resume el carácter personal de unas canciones inspiradas en emociones y experiencias. Su actuación en Reading lo situó, además, junto a otros descendientes de reconocidas figuras que participaron este año, entre ellos Moses Martin, Gene Gallagher y Violet Grohl.

David y Victoria Beckham observaron la presentación entre bambalinas y registraron varios momentos con sus teléfonos. Romeo y Harper también respaldaron a su hermano desde el público, mientras Jackie Apostel, pareja de Cruz desde hace aproximadamente dos años, celebró posteriormente en redes sociales la recepción obtenida por la banda.

La presencia de Victoria tuvo un componente especialmente simbólico por su pasado con las Spice Girls, uno de los grupos femeninos más exitosos de los años noventa. Su canción Wannabe encabezó las listas de más de 30 países. Ahora, Cruz desarrolla su propia trayectoria musical mientras recibe el respaldo de su madre en una industria que ella conoce de primera mano.

La jornada familiar en Reading contrastó con las publicaciones de Brooklyn Beckham, hijo mayor de David y Victoria, quien permanece distanciado de sus padres y hermanos. Mientras Cruz actuaba en Reino Unido, Brooklyn compartió fotografías desde Estados Unidos junto a su esposa, Nicola Peltz, y las mascotas de la pareja.

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Las imágenes mostraron escenas domésticas de ambos recostados en la cama y acompañados por sus perros. La publicación volvió a llamar la atención por coincidir con una aparición pública del resto de los Beckham, después de años marcados por versiones sobre tensiones familiares surgidas tras el matrimonio de Brooklyn y Nicola.

El distanciamiento adquirió una dimensión pública en enero, cuando Brooklyn difundió un comunicado sobre su relación con su familia. “No quiero reconciliarme con mi familia. No me están controlando, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida”, afirmó entonces.

David Beckham, por su parte, evitó profundizar recientemente en la situación durante una entrevista con Variety. “Es algo de lo que no quiero hablar”, respondió al ser consultado.

La actuación representó vitrina para Cruz, que continúa ampliando su presencia en festivales y escenarios fuera de Reino Unido.

Así, el debut musical de Cruz Beckham en Reading dejó dos imágenes alrededor de una de las familias más conocidas del entretenimiento británico: David, Victoria, Romeo y Harper unidos para respaldar al joven músico, y Brooklyn construyendo públicamente una vida independiente junto a Nicola Peltz en Estados Unidos. Mientras no haya nuevos pronunciamientos, ambas dinámicas familiares continúan desarrollándose por caminos separados.