Sydney Sweeney se desnuda en la nueva colección de Syrn

La actriz de Euphoria vuelve a situar su faceta empresarial en el centro de atención con la nueva campaña de Syrn , la marca de lencería que puso en marcha en 2026.

Sydney Sweeney protagoniza el anuncio de una colección inspirada en su próximo cumpleaños, que llegará al mercado el 1 de septiembre, pocos días antes de que cumpla 29 años.

La propuesta publicitaria utiliza una celebración como hilo conductor. En varias secuencias, Sweeney aparece en una cocina mientras prepara productos de repostería y luce diferentes diseños de la firma. El comercial alterna esas imágenes con escenas en las que posa sin prenda superior y cubre su pecho con pequeños pasteles, además de mostrar un conjunto negro acompañado de liguero y medias.

Otra escena presenta a la intérprete desplazándose sobre una mesa hasta un pastel de cumpleaños para probar parte del glaseado. La producción incorpora primeros planos de distintas prendas y convierte la estética festiva en el elemento central de la presentación de la nueva colección de Syrn.

La propia artista confirmó la relación entre el lanzamiento y su cumpleaños, previsto para el 12 de septiembre. “Celebra mi mes de cumpleaños con mi nueva colección de Syrn. Disponible el 1 de septiembre”, escribió al compartir la campaña.

Las imágenes provocaron numerosas reacciones en redes sociales, incluidas referencias a una eventual cuenta de OnlyFans. Entre los comentarios difundidos por usuarios apareció: “He visto más de Sydney que de algunas mujeres con las que he salido”. Otro mensaje, en alusión a los elementos utilizados durante la producción, señaló: “¿Dónde puedo comprar el pastel? Pregunto por un amigo”.

El lanzamiento representa un nuevo movimiento en la estrategia comercial de Sydney Sweeney, quien comenzó a desarrollar Syrn a mediados de 2024 antes de presentar oficialmente la firma a comienzos de 2026. En una entrevista concedida a Cosmopolitan en enero, explicó que uno de sus objetivos era construir una propuesta vinculada con la autonomía femenina.

“Quiero mostrarles a las mujeres que podemos recuperar nuestro poder y liberarnos por completo”, comentó entonces. La actriz también destacó la composición del equipo encargado del proyecto y la diversidad que pretende incorporar en la representación de sus productos. “Mis diseñadoras son todas mujeres y tengo un equipo diverso increíble. Mis modelos representan una hermosa variedad de tipos de cuerpo”, declaró.

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Según la información divulgada sobre la compañía, Syrn registró una elevada demanda desde su estreno y sus primeras prendas se agotaron poco después de ponerse a la venta. El crecimiento de la marca amplía el perfil profesional de Sweeney más allá de su actividad como actriz y figura publicitaria.

Su agenda cinematográfica, entretanto, continúa activa. Además de su participación en Euphoria, la estadounidense ha trabajado en producciones como The Housemaid e Immaculate y prepara otro proyecto basado en uno de los relatos más reconocibles de la literatura estadounidense.

De acuerdo con información citada por Deadline, Sweeney protagonizará una nueva versión de Sleepy Hollow, desarrollada a partir de Hollow, novela de Lindsey Anderson Beer. La propia Beer asumirá la dirección, producción y adaptación de la película.

El proyecto reinterpretará The Legend of Sleepy Hollow, relato publicado por Washington Irving en 1820, mediante una combinación de elementos góticos, suspenso psicológico y thriller erótico. Sweeney encarnará a Van Tassel, personaje involucrado en un triángulo amoroso sobrenatural. Mientras avanza esa producción, la actriz mantiene en paralelo su expansión empresarial con Syrn, cuya nueva colección convierte su cumpleaños en la principal plataforma promocional. La campaña refuerza una estrategia que combina moda, exposición mediática y negocios durante una etapa profesional especialmente activa.