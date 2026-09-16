'Harry Potter': nuevos actores se suman a la segunda temporada de la serie

La nueva serie todavía no llega a HBO Max y ya tiene parte de su siguiente aventura en marcha.

La producción confirmó nuevas incorporaciones para la segunda temporada, basada en Harry Potter y la cámara secreta, con un reparto que suma figuras conocidas y jóvenes intérpretes para recrear otra etapa del universo mágico creado por J.K. Rowling.

Entre los principales fichajes aparecen Rafe Spall, Molly Hewitt-Richards y Jasper Ambrose. Spall asumirá el papel de Arthur Weasley, padre de Ron y figura central de la familia Weasley. Hewitt-Richards interpretará a Myrtle la Llorona, el fantasma de una antigua estudiante de Hogwarts que permanece en uno de los baños femeninos del colegio. Ambrose, por su parte, será Colin Creevey, un alumno de primer año apasionado por la fotografía y admirador de Harry.

Estos personajes ya habían aparecido en las películas de la franquicia. Arthur Weasley fue interpretado entonces por Mark Williams, Shirley Henderson encarnó a Myrtle y Hugh Mitchell dio vida a Colin Creevey. La nueva adaptación televisiva plantea así una renovada interpretación de figuras conocidas por los seguidores de la saga.

La lista de novedades también incluye a Kit Harington, quien interpretará a Gilderoy Lockhart, el profesor de Defensa Contra las Artes Oscuras que ocupa un papel destacado en La cámara secreta. A él se suman Bonnie Hill como Ginny Weasley, Lenny Rush como Dobby y Billy Barratt como Tom Riddle.

El reparto principal de la producción está encabezado por Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley. Junto a ellos estarán John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape y Nick Frost como Rubeus Hagrid.

La serie también cuenta con Rory Wilmot como Neville Longbottom, Lox Pratt como Draco Malfoy, Leo Earley como Seamus Finnigan y Elijah Oshin como Dean Thomas. Tristan Harland y Gabriel Harland interpretan a Fred y George Weasley, mientras Ruari Spooner asumirá el papel de Percy Weasley y Gracie Cochrane dará vida a Ginny Weasley.

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El elenco incorpora además a Alessia Leoni como Parvati Patil, Sienna Moosah como Lavender Brown, Finn Stephens como Vincent Crabbe y William Nash como Gregory Goyle. Warwick Davis regresará como Filius Flitwick, mientras Sirine Saba será Pomona Sprout. Daniel Rigby interpretará a Vernon Dursley, Bel Powley a Petunia Dursley y Paul Whitehouse a Argus Filch.

Otros nombres vinculados a la historia son Johnny Flynn como Lucius Malfoy, Bertie Carvel como Cornelius Fudge, Luke Thallon como Quirinus Quirrell, Katherine Parkinson como Molly Weasley y Amos Kitson como Dudley Dursley. También participarán Richard Durden como Cuthbert Binns, Louise Brealey como Rolanda Hooch, Bríd Brennan como Poppy Pomfrey, Leigh Gill como Griphook y Anton Lesser como Garrick Ollivander.

La producción está encabezada creativamente por Francesca Gardiner, responsable de escribir y producir la primera temporada, mientras Mark Mylod será productor ejecutivo y dirigirá varios episodios. HBO desarrolla la serie junto con Brontë Film and TV y Warner Bros. Television, con J.K. Rowling, Neil Blair, Ruth Kenley-Letts y David Heyman entre los productores ejecutivos.

La segunda temporada llegará después del lanzamiento de la primera entrega televisiva, cuyo estreno está previsto para Navidad. La producción continuará así su adaptación de los libros de Harry Potter, con un elenco renovado que llevará a la pantalla televisiva acontecimientos, personajes y escenarios asociados con La cámara secreta. La historia incorporará elementos propios de esta nueva etapa en Hogwarts, con personajes y situaciones vinculados directamente con la adaptación televisiva de La cámara secreta y su mundo mágico.