Naomi Watts, Brad Pitt y una miniserie de Larraín iluminan el Festival de San Sebastián

La 74ª edición del festival, la tercera de las grandes citas del cine en Europa después de Cannes y Venecia, se inaugurará con la proyección de "Geister" del realizador alemán Fatih Akin, pero el plato fuerte del viernes será la entrega del otro Premio Donostia, al también alemán Werner Herzog.

Madrid, España/El Festival de Cine de San Sebastián arranca este viernes a la espera de numerosas estrellas como la homenajeada actriz británica Naomi Watts, Brad Pitt o Penélope Cruz y del estreno en sección oficial de una miniserie del chileno Pablo Larraín.

Watts, nominada dos veces al Óscar por "21 gramos" y "Lo imposible", estará el sábado en la ciudad del País Vasco, en el norte de España, para recibir el Premio Donostia, un reconocimiento a la carrera de "una de las actrices más talentosas y reconocidas de su generación", según la organización.

Marion Cotillard, Orlando Bloom, Ricardo Darín, Jeremy Irons, Rami Malek y Diego Luna son otras de las caras reconocibles que recorrerán la alfombra roja del certamen entre el 18 y el 26 de septiembre.

La 74ª edición del festival, la tercera de las grandes citas del cine en Europa después de Cannes y Venecia, se inaugurará con la proyección de "Geister" del realizador alemán Fatih Akin, pero el plato fuerte del viernes será la entrega del otro Premio Donostia, al también alemán Werner Herzog.

Cineasta excéntrico con unas 70 cintas en su haber, en ocasiones caracterizadas por los excesos, recibió en 2025 el León de Oro a la Trayectoria en Venecia.

¿Quién obtendrá la Concha de Oro?

En la sección oficial, que reparte la Concha de Oro a mejor film y los otros codiciados premios, competirá "Mis muertos tristes", una miniserie basada en los cuentos de la escritora argentina Mariana Enriquez de Pablo Larraín.

Conocido por las películas "No", "Neruda" y la trilogía donde exploró las vidas de Jacqueline Kennedy, Diana de Gales y Maria Callas, Larraín cuenta ahora la historia de una médica recién jubilada que puede ver a los muertos.

Otros dos largometrajes latinoamericanos estarán en la principal sección del certamen, "Glaxo", una película del argentino Benjamín Naishtat sobre el paso del tiempo y la venganza, y "Las disculpas de Vicentina", del brasileño Gabriel Martins, sobre el poder del perdón.

Como es costumbre, el país anfitrión tiene una fuerte presencia en la sección oficial, con tres producciones en concurso y otras seis fuera de competencia.

Entre ellas destacan "El mal padre" de Roberto Bueso, protagonizada por Eduard Fernández, y "Bajañí", una nueva exploración musical de Fernando Trueba con la guitarra española como protagonista.

Brad Pitt regresa a San Sebastián para defender "En el corazón de la bestia", una película de David Ayer donde interpreta a un oficial militar que sufre un accidente aéreo y queda atrapado con su perro en Alaska, que se estrenará fuera de concurso.

Sí competirán "El debut", el tercer largometraje de Jesse Eisenberg, mejor conocido como actor en películas como "The Social Network", y "7h40 ce matin-là", un drama de la cineasta francesa Nicole Garcia, con Cotillard en el papel principal.

En total, 17 filmes rivalizan en la sección oficial para convencer al jurado presidido por el director estadounidense Ira Sachs y hacerse con los principales galardones en la gala de clausura del sábado 26.

Huella latinoamericana

En el certamen, considerado como la principal vitrina del cine latinoamericano en Europa, competirán en la sección Horizontes Latinos doce filmes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Paraguay.

Entre los aspirantes a conseguir el galardón a mejor cinta latinoamericana está "Ceniza en la boca", un filme sobre una madre y sus dos hijos que emigran a España del actor mexicano Diego Luna ("Y tú mamá también", "Andor").

La costarricense Valentina Maurel presentará "Siempre soy tu animal materno", una cinta que ganó el premio a la mejor interpretación femenina de Una Cierta Mirada en Cannes.

También compiten "La ilusión de un verano sin fin", de la argentina Alessandra Sanguinetti, merecedora de un premio en Locarno, y "El tren fluvial", codirigida por el argentino Lucas Vignale, quien falleció en el choque de dos helicópteros en Brasil en junio.