Marelissa Him atraviesa uno de los momentos más esperados desde que anunció su diagnóstico

La presentadora y creadora de contenido panameña confirmó que los últimos resultados médicos no encontraron tumor, luego del tratamiento que recibió contra un cáncer de mama en etapa 3 y de carácter agresivo.

La comunicadora había revelado públicamente su diagnóstico el 10 de agosto de 2026. Desde entonces, compartió parte de un proceso marcado por la incertidumbre, el tratamiento y una transformación personal. Un mes después, mostró imágenes de sus análisis médicos, aunque distorsionó la información sensible para proteger sus detalles. Junto a los resultados escribió: “El chat que esperé y recé tanto. Todo lo demás negativo también”.

La noticia llegó con una celebración espontánea. En un video publicado para sus seguidores, Marelissa aparece bailando con energía y dando patadas de felicidad, una expresión de alivio tras meses que parecieron años.

Resumió el significado de este momento con una reflexión: “Esperamos que la vida nos sacuda para empezar a vivirla de verdad”.

“Al buen entendedor, pocas palabras”, comenzó diciendo Marelissa en su mensaje. “Después de meses que parecieron años, hoy hay motivos para bailar”. Sus palabras reflejaron el impacto emocional de una experiencia que la llevó a enfrentar días de llanto, oscuridad y momentos en los que tuvo que encontrar fuerzas para continuar incluso cuando no tenía ganas.

En medio de ese proceso, aseguró que su fe se fortaleció y que también aprendió a escucharse y conocerse mejor. Uno de los cambios más significativos estuvo relacionado con la manera de entender y cuidar su propio cuerpo. La atleta explicó que comenzó a observarlo con mayor atención y a alimentarlo de acuerdo con sus necesidades, dejando atrás ideas que durante años había recibido sobre cómo debía hacerlo. Sobre este aprendizaje, adelantó: “¡Pero esto será otro episodio!”.

Marelissa también dedicó parte de su reflexión a agradecerle a su cuerpo por la capacidad de resistir durante el tratamiento. La experiencia, según expresó, le enseñó a permanecer más presente y a valorar los momentos cotidianos, incluso aquellos que antes podían pasar inadvertidos.

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Aunque reconoce que todavía queda camino por recorrer, la presentadora aseguró que hoy puede mirar hacia atrás y sentir que todo valió la pena. Para quienes continúan enfrentando una enfermedad o una situación difícil, compartió un mensaje de acompañamiento: “Fuerza, fe y un día a la vez”. Con esa frase recordó que los momentos oscuros pueden ser parte del camino, pero que nadie debería atravesarlos sintiéndose solo.

“Hoy, esta parte de MI película… esta parte se celebra”, expresó al compartir la noticia con su comunidad digital.

La comunicadora también manifestó una profunda gratitud hacia su equipo médico, su familia, sus amigos, sus clientes que terminaron convirtiéndose en amigos y todas las personas que la incluyeron en sus oraciones desde que decidió hacer público su diagnóstico. “Estoy en gratitud extrema”, afirmó.

La celebración también tuvo eco en su relación de pareja. Aldo Mangravita reaccionó públicamente con un mensaje de cariño sincero, en el que destacó la fortaleza de Marelissa durante esta etapa.

“Mi Rockstar ahora es que empieza la salsa baby! Es tu momento, vuelves más bella y fuerte que nunca”, escribió su pareja. Además, señaló que ella había superado “la maestría más grande que la vida te puso por delante como un obstáculo”, una experiencia que, desde su perspectiva, la llevó a crecer profundamente.

“Te quiero y te admiro! RISE AND SHINE BABY”, concluyó Aldo, sumándose a la celebración por el nuevo capítulo que comienza para Marelissa después de este complejo proceso de salud.