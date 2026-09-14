Lady Gaga aparece con su bebé en brazos y aviva su maternidad

Las imágenes constituyen la primera aparición pública de la cantante junto al que sería su bebé, aunque la pareja todavía no confirma oficialmente su llegada familiar.

Lady Gaga ha sido fotografiada en San Francisco mientras llevaba en brazos a su recién nacido durante un paseo junto a Michael Polansky.

El registro, difundido por The Grosby Group, corresponde al 11 de septiembre y muestra a Gaga recorriendo una calle de su vecindario. La artista, de 40 años, sostenía al pequeño con evidente cuidado, mientras Polansky caminaba cerca, vestido con ropa informal. Así, ambos mantuvieron una imagen discreta durante el recorrido urbano.

Para la salida, Gaga optó por un conjunto relajado: pantalones blancos holgados, abrigo amplio y gafas oscuras. Polansky, de 42 años, lució pantalones cortos, sudadera con capucha, gorra de béisbol y chanclas. El contraste reforzó el carácter cotidiano del paseo familiar, lejos del escenario y las cámaras habituales del espectáculo.

Ni Gaga ni Polansky han anunciado públicamente el nacimiento, por lo que las fotografías no equivalen a una confirmación oficial. Ambos han protegido históricamente su intimidad y evitaron pronunciarse de inmediato sobre las versiones que comenzaron a circular tras el avistamiento. Sus redes sociales permanecieron igualmente sin novedades relevantes.

La aparición llega después de varios meses de menor exposición mediática para la estrella de A Star Is Born. Gaga concluyó su gira Mayhem Ball en abril y, desde entonces, ha mantenido un perfil reservado. Esa decisión coincide con una etapa personal marcada por cambios importantes en su vida.

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La artista ya había hablado abiertamente sobre su deseo de formar una familia. En una entrevista con The New York Times, publicada en marzo de 2025, explicó que ese proyecto también había despertado incertidumbres personales antes de asumirlo personalmente: “ Me emociona ser madre. Antes tenía muchas dudas al respecto”.

Gaga también explicó que su prioridad sería acompañar sin imponer expectativas personales ni profesionales rígidas. “Lo más importante para mí es no obligar a mis hijos a vivir una vida que no eligen. Así que, cuanto más espacio les demos para que descubran quiénes son por sí mismos, mejor”.

Según Page Six, una fuente cercana afirmó que Gaga y Polansky han elegido vivir esta etapa lejos de la atención pública para proteger su intimidad familiar actual: “Realmente no ha tenido una vida privada desde que tenía unos 22 años… ha estado muy discreta desde que terminó la gira”.

La misma fuente describió la relación como un espacio estable para la cantante, especialmente después de años de exposición constante. El comentario sugiere que la pareja prioriza el bienestar doméstico y la tranquilidad durante esta transición: “Tienen una increíble burbuja de amor. Parece un lugar muy seguro para ella”.

Las fotografías tampoco permiten establecer cuándo habría ocurrido el nacimiento ni confirmar las circunstancias médicas o familiares alrededor del supuesto alumbramiento. Hasta ahora, ningún comunicado oficial ha precisado una fecha de nacimiento, por lo que cualquier detalle adicional permanece sujeto a información todavía no verificada públicamente por la pareja directamente.

El interés por la posible maternidad de Lady Gaga se explica también por declaraciones previas en las que expresó ilusión ante esa posibilidad. La artista ha construido con Polansky una relación discreta y alejada de la exposición excesiva, incluso durante etapas de gran actividad profesional y alta demanda mediática.

El nuevo avistamiento, fechado el 11 de septiembre, coloca a Gaga en el centro de una noticia que combina celebridad, intimidad y expectativas sobre su vida familiar. Mientras no exista confirmación oficial, la presencia de la cantante con el recién nacido mantiene abierta la atención sobre esta nueva etapa.