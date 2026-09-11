Rubén Blades despide a Yin Carrizo, referente eterno de la música panameña

El artista, nacido en Ocú, Herrera, falleció dejando una trayectoria marcada por la defensa de las tradiciones, la creación musical y la proyección internacional del folclore panameño.

La noticia generó mensajes de reconocimiento entre representantes de la cultura y la música. Entre ellos estuvo Rubén Blades, quien dedicó unas palabras a Carrizo y destacó tanto su talento como su dimensión humana. El cantautor recordó al músico como una de las grandes figuras surgidas de Panamá y resumió su legado con una frase: “Gracias "Yin" Carrizo, por su música, su excelencia y su ejemplo como panameño.”

Blades también resaltó que Carrizo fue un artista inteligente, educado y visionario, capaz de contribuir a que la llamada música del interior trascendiera las fronteras de las provincias. Su aporte permitió que los conjuntos típicos alcanzaran una audiencia mucho más amplia y adquirieran reconocimiento dentro y fuera de la capital.

Uno de los ejemplos más importantes de esa expansión fue “Julia”, composición de Carrizo que obtuvo una nueva dimensión internacional cuando el Gran Combo de Puerto Rico realizó una versión en ritmo de salsa, interpretada por Andy Montañez. El éxito de esa adaptación demostró la capacidad de sus composiciones para conectar con otros públicos y géneros musicales.

La trayectoria de Yin Carrizo se extendió durante décadas como compositor e intérprete del acordeón. En ese recorrido fue testigo de la transformación de la música típica panameña y compartió escenarios con reconocidas figuras de la salsa, entre ellas Willie Colón y Héctor Lavoe.

Otro aspecto destacado por Blades fue la sensibilidad artística de Carrizo más allá de la música. Su interés por la pintura reflejaba una curiosidad permanente por otras expresiones culturales y una personalidad vinculada al arte en diferentes dimensiones.

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El componente patriótico también ocupó un lugar central en su obra. Desde temprana edad compuso “Viva Panamá”, canción que permaneció asociada a su carrera y a su identidad como artista. Blades recordó precisamente ese vínculo con el país al extender sus condolencias a los familiares, seres queridos, habitantes de Herrera y compañeros del gremio musical.

Mientras continúan los homenajes, Ocú está listo para las exequias del denominado “Cantor de la Patria”. La ceremonia religiosa está programada para este viernes 11 de septiembre en la iglesia San Sebastián de Ocú.

El recorrido fúnebre comenzará en la residencia de la familia Carrizo-Cedeño y avanzará hasta el templo, donde familiares, amigos, músicos y habitantes de la provincia acompañarán la despedida.

La muerte de Yin Carrizo representa la partida de uno de los intérpretes que ayudaron a consolidar la música típica panameña como una expresión de identidad cultural con alcance nacional e internacional. Su trabajo como acordeonista y compositor quedó ligado a una etapa de transformación en la que los sonidos tradicionales ganaron nuevos espacios y reconocimiento.

Su influencia no se limitó a la interpretación: también abrió caminos para que la cultura de las provincias fuera valorada como patrimonio vivo y como parte esencial de la identidad musical panameña contemporánea. La memoria de Carrizo quedará acompañada por el reconocimiento de figuras como Blades y por el afecto de una comunidad que este viernes rendirá homenaje a uno de sus principales referentes culturales por generaciones de artistas.