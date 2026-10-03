Joven de 19 años queda detenido por presunta venta de brownies con marihuna cerca de escuela en La Chorrera

Productos como brownies, galletas o dulces con presencia de esta sustancia pueden representar un riesgo particular para niños y adolescentes.

Un hombre de 19 años quedó detenido provisionalmente por su presunta vinculación con la venta de brownies que contenían marihuana en los alrededores de un centro educativo en La Chorrera, informó la Procuraduría General de la Nación.

El caso es investigado por la Fiscalía Especializada de Delitos Relacionados con Drogas de Panamá Oeste y se remonta al pasado 30 de septiembre de 2026, cuando se desarrollaron tres operativos como parte de la denominada operación “Loky”.

De acuerdo con las investigaciones, las diligencias se realizaron en coordinación con la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP) en los alrededores de un plantel educativo del distrito de La Chorrera.

¿Qué son los brownies con marihuana?

Los llamados brownies con marihuana forman parte de los productos conocidos como comestibles de cannabis o edibles. Se trata de alimentos preparados con cannabis o derivados que contienen tetrahidrocannabinol (THC), principal compuesto psicoactivo de la marihuana.

A diferencia de la marihuana fumada o inhalada, los efectos de los productos comestibles pueden tardar más tiempo en aparecer y prolongarse durante varias horas. La intensidad también puede variar dependiendo de la cantidad de sutancia presente, por lo que su consumo puede provocar una intoxicación, especialmente cuando se ingiere una cantidad mayor a la prevista.

Además, productos como brownies, galletas o dulces pueden representar un riesgo particular para niños y adolescentes, debido a que su apariencia puede confundirse con la de alimentos convencionales.

En este caso, el Ministerio Público únicamente ha informado que los brownies presuntamente comercializados por el investigado contenían marihuana. No se ha precisado la cantidad de sustancia encontrada ni si estos productos llegaron a ser adquiridos o consumidos por estudiantes.